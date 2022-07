Juan Tagle: “Algún error cometimos si tres de los refuerzos que trajimos no fueron considerados para este semestre”

El cierre de San Carlos de Apoquindo está cada vez más cerca. El histórico estadio de Universidad Católica se alista para ser modernizado. La despedida del recinto será un evento a gran escala. Una celebración inolvidable para los hinchas del tetracampeón. “Estamos trabajando en una linda sorpresa”, revela Juan Tagle, presidente reelecto de Cruzados.

¿Hay fecha de cierre?

Aún no, pero le queda poco. El anuncio debiera ser pronto. Faltan solo algunos detalles de permisos menores.

¿Cómo será la despedida?

Estamos preparando un evento importante, algo que sea bien atractivo para nuestros hinchas, que no sea solo un partido, sino que algo muy significativo. Será la despedida, el cierre del viejo estadio San Carlos, así que estamos trabajando en una sorpresa entretenida e interesante. Todo un evento.

¿En qué consistirá?

No se puede saber mucho, porque nuestra administración aún está trabajando fuertemente en eso. Hemos recogido recomendaciones y planteamientos que nos hizo la comisión de hinchas sobre este punto. Hicieron una propuesta muy interesante y atractiva de lo que ellos esperaban para el partido de cierre. Hay una batería de actividades muy entretenidas que ya las vamos a anunciar.

¿Está definido el nombre del nuevo estadio?

No, porque ese análisis lo lleva adelante la empresa Claro, que está en un proceso de fusión con otra empresa, lo que ha demorado su proceso interno de definir el nombre específico. Espero que se resuelva pronto.

¿Podrán usar el Estadio Nacional?

Este año va a estar bien poco disponible el Estadio Nacional. Acaban de anunciar que lo facilitarán para el clásico universitario, pero luego vienen muchos recitales programados en ese recinto, que harán que no esté muy disponible para el fútbol, además de los impactos en el estado de la cancha. Por ello tenemos la impresión que, al menos este año, habrá poca posibilidad de ocuparlo. Y no vemos mucha alternativa en Santiago, así que estamos pensando en alternativas fuera de Santiago, básicamente Viña, Rancagua o Valparaíso, en el evento de que no podamos disponer antes del Nacional.

¿Habría sido injusto perder la presidencia ahora? Supongo que usted quiere inaugurar el nuevo estadio…

O sea, me encantaría, pero la vida da muchas vueltas y a veces es injusta. Es algo que podría ocurrir. Podría haber ocurrido ahora, podría ocurrir más adelante. Me gustaría participar de todo el proceso de construcción y poder inaugurarlo. No voy a negar que me entusiasma, pero esto es un proyecto que va mucho más allá de una persona. Hay que dejar de lado esos egos o vanidades, y entender que esto es un proyecto colectivo, de mucha gente. Parto por destacar el rol de Juan Pablo Pareja, como gerente general, que ha llevado la parte ejecutiva del proyecto de manera espectacular; Hernán de Solminihac, que es el presidente de la comisión estadio, y todos los directores de la comisión; muchas personas de Cruzados y todos nuestros asesores. Claro que me gustaría poder inaugurarlo, pero lo más importante es que el proyecto se haga en el tiempo y presupuesto estimados.

¿Por qué pidió apoyo en redes sociales para seguir en la presidencia?

Siempre que ha habido una elección de directorio he pedido apoyo, porque necesito apoyo de varios accionistas minoritarios para poder ser elegido director. En esta oportunidad, no fue diferente. Tenía interés en continuar, porque estamos ad portas de iniciar la construcción del gran sueño, que es el proyecto de modernización del estadio. Me resulta de mucho interés poder concretar este proyecto. Ojalá inaugurarlo.

¿Temió perder el cargo?

Era una posibilidad. No es que lo temiera, porque tampoco es que esté aferrado a esto. La presidencia le quita mucho tiempo a mi vida familiar y a mi profesión de abogado, así que en algún momento tendré que salir. En general, por lo menos los inversionistas con los que hablamos, todos manifestaron mucho apoyo. Es más, un factor relevante para ellos era la continuidad del proyecto. Eso daba luces de que el escenario más probable era que siguiera en la presidencia.

¿Su reelección fue unánime?

Sí, unánime. Fue una reunión de accionistas muy pacífica y rápida. Concurrió el 95% de las acciones. Después se reunió el directorio. Todos me habían señalado que tenían interés en que siguiera como presidente.

¿Qué opina sobre los nuevos directores Matías Claro, Felipe Tisné y Francisco Lavín?

Espectacular. Jorge Claro fue presidente del Club Deportivo y con su hijo Matías son cruzados ciento por ciento. Además, tienen mucho conocimiento de la industria, porque ellos fueron los artífices del Canal del Fútbol. Matías fue gerente general; Jorge Claro, presidente. Ellos dos, junto con otras personas, fueron los creadores de ese enorme proyecto que le generó al fútbol ingresos increíbles. Siempre entendíamos que estando ellos en la propiedad del CDF era inviable entrar a un club, pero teníamos la expectativa de que, cuando vendieran, pudieran entrar. Desde ahí que los estamos invitando. Mientras que Fernando Tisné es un tipo con una mirada empresarial muy fuerte y una trayectoria empresarial muy destacada. En este caso, su hermano Felipe entró al directorio, pero también va a estar muy involucrado Fernando. Son súper buenas incorporaciones. Y Francisco volvió con muchas ganas de apoyar.

O sea, ya habían invitado a la familia Claro…

Sí, por supuesto. Era un nombre que siempre teníamos a la vista como posible inversionista de Cruzados. Para el anterior aumento de capital también hablamos con ellos.

¿Con qué otros inversionistas conversaron? ¿Sebastián Piñera, por ejemplo?

Conversamos con muchos inversionistas. No voy a dar los nombres de los que no entraron, porque se respeta su privacidad, pero hay muchos. Algunos más conocidos y otros menos, pero con recursos importantes. En esta oportunidad, entraron más de 3.800 accionista nuevos. Eso es bien poderoso. Nos da un sustento muy fuerte.

¿Todo el directorio es hincha de la UC?

Sí, totalmente. De eso no hay ninguna duda. Lo puedo garantizar.

¿Cruzados mantendrá su estilo? ¿Cuánto puede cambiar el gobierno corporativo con este nuevo directorio? ¿Hay riesgo de personalismos, como ocurre en otros clubes?

Creo que nuestro estilo de siempre se fortalece, porque hay nuevos accionistas relevantes, pero ninguno con participación mayor al 10%. Hay más cabezas, pero todas identificadas con la UC. Ninguno con afán personalista o de figuración, más allá de que puedan tener la legítima aspiración de ser presidente, algún día. Creo que nuestro modelo se fortalece, porque hay una mayor base de accionistas minoritarios. Pasamos por un aumento de capital que duplicó el tamaño de Cruzados, que es algo inédito. Los aumentos de capital son por un 20% o un 50%. Nosotros aumentamos el 100%. Era un riesgo que llegara un gran inversionista y comprara el 50%, cambiando nuestro estilo, que para mí es una de las recetas de nuestra fortaleza.

¿Llega un refuerzo por la lesión de Cuevas?

Podría ser, pero en la medida que encontremos un jugador que realmente creamos que pueda ser un aporte.

¿Duele no haber podido fichar a un jugador tan querido como Nicolás Castillo?

Ambas partes estuvimos de acuerdo en que no era adecuado que Nicolás se integrara ahora al plantel de Universidad Católica. Más adelante se revaluará la situación. El cariño está incólume, pero estas decisiones no pueden tomarse solo por cariño.

¿Edson Puch es una opción?

Prefiero no referirme a nombres específicos. Es un jugador muy querido por la hinchada, por lo que no quiero referirme a su situación particular. Estamos evaluando alguna posibilidad, pero no se ve muy fácil.

¿Ha mejorado el equipo con Holan? ¿Es lejano el penta o se pueden ilusionar?

Hemos visto una mejora, aunque queda aún mucho que trabajar, se vio con Curicó el domingo pasado. Trajimos jugadores importantes para reforzar el equipo y tenemos un muy buen cuerpo técnico. Pienso que uno siempre tiene que soñar con un título mientras pueda, pero sin duda es difícil, estamos remando de atrás, pareciera que Colo Colo se ve muy bien, hay otros equipos que están arriba en la tabla y que están jugando bien, pero vamos a seguir soñando siempre. Mientras los números no digan lo contrario, vamos a seguir en esa disposición, aunque la última derrota nos golpeó mucho en ese sentido.

¿Qué errores cometieron este año?

Uno tiene que ser autocrítico, pero tiene que tener cuidado, porque se pueden dañar personas. Hay cosas que son objetivas y que uno no puede negar. De los refuerzos que trajimos, Sebastián Galani se fue a Coquimbo, se rescindió contrato con Lucas Melano y hemos señalado la situación de Yamil Asad, que no es considerado. Esa no era nuestra planificación. Entonces, algún error cometimos si tres de los refuerzos que trajimos no fueron considerados para el segundo semestre. Después habrá alguna autocrítica que tendrá que hacer el cuerpo técnico, porque las decisiones son conjuntas, y los errores cometidos llevaron a que el cuerpo técnico no terminara la primera rueda. Consecuencia de todo eso fue que los resultados del primer semestre no fueron para nada los esperados. Perdimos la Supercopa, llegamos a estar muy abajo, empezamos a mirar la parte baja de la tabla. Tuvimos que hacer un reemplazo de cuerpo técnico y tuvimos que hacer inversiones bastante más allá de lo que era nuestro presupuesto para el segundo semestre. Hemos tomado medidas suficientes para tratar de revertir el mal primer semestre y poder dar pelea.

¿Están pagando caro la política de traer jugadores libres y gastar lo mínimo?

Varias cosas sobre eso. Primero, que sean jugadores libres no implica que no haya un esfuerzo económico importante del club. Es muy significativo firmar contrato con un jugador con remuneraciones elevadas. Nuestro principal costo como club son los sueldos de los jugadores. La gente cree que porque un jugador llega libre sale gratis, y no es así. Ningún jugador viene gratis, sobre todo, si viene del extranjero, con un precio fijado en dólares. Segundo, critican a los clubes por tener malos resultados financieros y también por no invertir en planteles de categoría. Nosotros tratamos de tener los mejores planteles posibles dentro de nuestras posibilidades. Hay que ser responsables. Esa es nuestra misión como Cruzados.

¿Debieron despedir antes a Cristian Paulucci? ¿Lo aguantaron demasiado?

Esas son especulaciones. Las cosas se dan naturalmente. Nosotros tratamos de tomar las decisiones de manera razonada y colectiva, no por emociones. Discutimos, comentamos, conversamos, recibimos opiniones de los distintos estamentos del club, de los directores, de la gerencia deportiva. Conversamos con Cristian muchas veces. Es nuestra manera de actuar. No queremos apresurarnos en decisiones tan críticas como un cambio de técnico. Esa figura del técnico al que echan en el camarín no va con nosotros. Creemos que fue el momento en que correspondía hacerlo.

¿Se asustó con el descenso? ¿Temió que la crisis deportiva pusiera en riesgo el proyecto estadio?

Por supuesto que sí. Ningún equipo del mundo está a salvo de vivir una situación así. Lo hemos visto aquí en Chile y en otros países. Nadie tiene la seguridad de no sufrir algo como estar con riesgo de descenso. Y para nosotros era bastante fatal esa combinación en el año en que estamos haciendo aumento de capital y anunciando este proyecto. Claro que me preocupaba. Primero, por lo deportivo, porque jamás querría que mi club sufriera en la parte baja de la tabla, y menos aún en el escenario de un proyecto tan ambicioso de crecimiento, del estadio, de aumento de capital, de participación de los hinchas. Era una combinación bastante fatal. Como anécdota, cuando jugamos el último partido de la primera rueda con Antofagasta, le comentaba a algunos dirigentes que justo después de ese partido venía el periodo abierto del aumento de capital, así que era muy importante ganar para el ánimo de la gente. Si en el fútbol los ánimos son clave y muy variables. Más encima, en el último minuto de ese partido que íbamos ganando 1-0, hubo un disparo de un jugador que además es nuestro, Andrés Souper, que nos paró el corazón a todos, y que lo sacó Nicolás Peranic. Nicolás pagó su contrato con esa tapada. Si nos hubieran empatado, habría quedado un ánimo fatal para iniciar el aumento de capital. Ahora estamos un poco más tranquilos, pero recién estamos en la mitad de la tabla, o sea, no hemos logrado nada. Ni siquiera estamos en zona de clasificación a copas. Nos queda mucho por avanzar.

¿Está en venta Marcelino Núñez?

Es que ese concepto no aplica mucho en esto, porque todos los jugadores tienen aspiraciones de saltar a ligas más competitivas. Algunos tienen cláusulas de salida con valores prefijados, otros no. Algunos que tienen cláusulas, tienen ventanas de tiempo para ejercerlas; normalmente, a esta altura esas ventanas ya están cerradas. Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna propuesta por Marcelino u otro jugador, salvo lo que ya se hizo de Diego Valencia. Hay por ahí un par de jugadores que están con algunas posibilidades de salir, algunos que ven que tienen menos continuidad en el equipo y que están un poco inquietos, pero respecto de Marcelino no tenemos ninguna propuesta y está claro que Ariel lo considera un parte muy importante del equipo y habitualmente titular.

¿Cuál es la postura de la UC en las futuras elecciones de la ANFP?

Estamos evaluando. Todavía no tenemos información clara de las candidaturas. Ni siquiera es oficial que Pablo Milad vaya a la reelección. No sabemos de otros nombres. Por ahora, no tenemos nada definido.

Y usted, ¿puede ser candidato a la presidencia de la ANFP?

Acabo de ser reelegido presidente de Cruzados, así que mal podría estar pensando en la ANFP, por ahora.