La UC se deshace de Lucas Melano

Universidad Católica termina la relación con Lucas Melano. El delantero argentino había llegado a comienzos de año al club estudiantil, pero no logró justificar los antecedentes que validaron su fichaje. En ese contexto, ambas partes acordaron interrumpir el vínculo.

“Cruzados y Lucas Melano llegaron a un acuerdo para finiquitar su contrato y terminar el vínculo entre el jugador y la institución”, comunica el club de Las Condes, antes de desearle éxito al futbolista en sus próximos desafíos profesionales.

Nulo aporte

Melano llegó a San Carlos de Apoquindo avalado por antecedentes que resultaban prometedores. Su trayectoria incluye pasos por Belgrano, Lanús, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Atlético Tucumán y Central Córdoba, en su país, además del Portland Timbers en la Major League Soccer estadounidense. Incluso fue seleccionado juvenil argentino.

Sin embargo, en la escuadra de la franja no logró acercarse al nivel que explicaba su fichaje. En el Campeonato Nacional sumó apenas 102 minutos en cinco encuentros, uno de ellos como titular. No marcó goles. En la Copa Libertadores agregó otros tres duelos, uno de ellos desde el comienzo. En los 82 minutos en que estuvo en el campo de juego, tampoco sumó anotaciones.

Cristian Paulucci, el anterior técnico cruzado, fue quien validó su fichaje. “Él fue el primer técnico con el que jugué de extremo. Yo antes era volante. Bueno, ahora en Argentina terminé haciendo de volante también, por la forma de juego, pero Cristian fue el primer técnico que me agarró y me dijo que de extremo iba a andar mejor. Me sacó todo el jugo. Fue donde mejor rendí. Y ahí quedé de extremo. No tengo preferencia en hacerlo por la derecha o la izquierda. He jugado de centrodelantero también. Me gustan las tres posiciones del frente de ataque. No tengo problema. Si en un partido hay que cambiar las puntas y jugar un tiempo y un tiempo, no tengo drama. Estoy dispuesto a lo que necesite Cristian y el equipo. Tengo que tratar de hacer lo mejor para el grupo”, decía Melano a El Deportivo, en una entrevista que concedió apenas llegaba, ilusionado con triunfar en el tetracampeón chileno.

En ese diálogo, también hablaba de su versatilidad. “Me acomoda jugar por la izquierda, con la pierna cambiada, para después ir por el centro. Y también por la derecha, para recorrer la banda, desbordar y centrar, así que no tengo problemas en hacerlo por un lado u otro. Tampoco preferencias”, sostenía. En el campo de juego, sin embargo, no fue capaz de graficar esas virtudes.