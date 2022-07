Matías Dituro: “Tuve posibilidades de seguir en Europa y de ir a Argentina, pero elegí quedarme en Católica”

Universidad Católica no pasa por un buen momento. El tetracampeón del fútbol chileno está lejos del juego que arrasaba en la competencia local y hoy los tiene peleando en la zona media de la tabla, luchando cada punto para volver a instalarse en la zona de clasificación a las competencia internacionales.

Una lucha que continúan dando cada semana y que Curicó Unido les hizo saber que no sería fácil volver a destacar después de que el equipo tortero consiguiera darles vuelta el partido por 3-2 en la última fecha.

Sobre este partido Matías Dituro comentó que “venimos de una derrota contra un gran rival haciendo un primer tiempo muy bueno. Tuvimos la posibilidad de liquidar el partido, no lo logramos. En el segundo tiempo el desarrollo del partido se vino desfavorable y nos fuimos con una derrota que nos dolió”, expresó el portero este jueves en conferencia de prensa.

Ahora, claro, toca enfocarse en Palestino, su próximo rival. “Dimos vuelta la página. Es un partido importante, difícil contra Palestino de local. Es un rival directo para pelear por puestos internacionales. Tenemos que hacer bien las cosas para acercarnos a ese pelotón que está allá arriba”, continuó.

Más adelante comentó el presente de la UC que hasta iniciará la decimonovena fecha en la décima posición con 22 puntos.

“Es normal que un equipo en algún momento no gane. Es difícil que un equipo pueda mantenerse ganando constantemente. Hoy nos damos cuenta que no siempre puedes estar primero, que no siempre puedes salir campeón. Lo veo como una etapa de aprendizaje. Una etapa que sabíamos que nos iba a tocar en algún momento. Estamos en esa reconstrucción como equipo para ser fuertes y competir de esa manera a corto y mediano plazo. No me gusta, pero lo tomo con naturalidad. Seguiremos trabajando para ser más regulares, competitivos y estar lo más alto posible”, aseguró.

También realizó un balance del trabajo conseguido en su paso por la liga española defendiendo al Celta. “Estoy contento con la temporada que pude desarrollar en Vigo. Fue un año muy positivo en lo personal. El objetivo de mantener la categoría lo pudimos lograr. Me sentí muy cómodo dese el primer momento que llegué”.

Además, sobre su regreso a la UC indicó que “estoy contento porque arreglamos un contrato con Católica donde pude elegir. Teníamos posibilidades de seguir en Europa (ofertas) de Argentina, de otros lugares también. Me pone contento poder elegirlo yo”.

Ahora, a solo horas de que se cierre el libro de pases, Dituro aprovechó de evaluar el plantel y cómo los jugadores se han ido interiorizando con la propuesta de Ariel Holan.

“Estoy contento de venir a entrenar y ver el nivel de jugadores que tenemos. Eso nos va a dar un plus hacia arriba. Con un entrenador detallista en lo que quiere jugar. Tenemos un sistema de juego que es innegociable y nos estamos reconstruyendo como equipo y nos estamos haciendo más fuerte. La obligación en este club es pelear los títulos que nos toque competir. Venimos de años buenos. Hoy estamos en una posición en la que no me había tocado estar nunca”, dijo.

Sobre la misma idea, recalcó que “tenemos un plantel con varios jugadores que pueden ser titulares. Independiente de los nombres, todos estamos trabajando de la misma manera. Estamos buscando un plantel competitivo. Que cada jugador, entre o salga, no se note la diferencia. Estamos trabajando en afianzar este sistema de juego. En los momentos en los que el equipo juega supera a los rivales y crea muchas oportunidades de gol”, valoró.

El próximo partido de Universidad Católica contra Palestino está programado para este domingo 24 de julio a partir de las 17.30 horas en San Carlos de Apoquindo.