El Rey festeja en su estreno: Arturo Vidal ingresa en el agónico triunfo de Flamengo

Un día, el Rey volvió a Sudamérica. Arturo Vidal tuvo su estreno con la camiseta de Flamengo. El volante nacional ingresó en el minuto 78 del duelo entre el Mengao y Avai, cuando las acciones estaban 1-1. A la postre, fue triunfo 2-1 de su nueva escuadra, que alcanza las 30 unidades en el Brasileirao.

Había expectativa. Anoche, el chileno, rimbombante refuerzo del elenco de Río de Janeiro, entraba en la lista de 24 convocados de Dorival Júnior. Los hinchas estaban deseosos de verlo calzarse la camiseta rojinegra. Y la espera se hizo larga, porque el técnico le dio minutos recién en la recta final del cotejo.

No entró en un contexto favorable. Flamengo no ganaba. No fue un salto al campo para los aplausos. Al contrario, al estar de visita, se notó una hostilidad por parte de la hinchada del cuadro local en cada intervención del ex Inter de Milán. Al saber que se trata de un jugador bullado, algunas pifias le cayeron por parte de la fanaticada de Avai.

Arturo Vidal salta al campo en el calentamiento previo. Foto: Twitter @Flamengo

Partido de alto vuelo

En lo futbolístico, fue una disputa compleja para el Fla. El primer tiempo estuvo parejo, con posesión repartida y ocasiones —poco claras— para ambos. Iniciando la segunda parte, el panorama se puso cuesta arriba para los Rubro-Negro. A penas dos minutos de juego y Arthur Chaves abría la cuenta para Avai. Natanael llegó a línea de fondo, centró y parecía que el balón iba pasado, sin embargo, la defensa de Flamengo no defendió bien y el defensor central del cuadro local se elevó más que todos, para cabecear y batir a Aderbar Santos.

Por suerte para Dorival Júnior, los suyos no se demoraron mucho en reaccionar. A los 55′, Pedro, el héroe de la jornada, igualó las acciones. Giorgian de Arrascaeta, otro destacado, arremetió por la derecha y centró con precisión para el atacante, que de muslo controló y definió a quema ropa, entrando al área chica. Nada pudo hacer Vladimir.

Con el 1-1, el Flamengo respiraba más tranquilo. No obstante, el cronómetro avanzaba y el desequilibrio no llegaba. En esta fracción del juego, el Fla se generó más ocasiones que su rival de turno. Pero no podía romper la paridad.

De esta forma, a doce minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, el técnico se decidió por cambios. Rodinei entró por Mateuzinho y Arturo Vidal por Éverton Ribeiro. El chileno terminó siendo determinante. Más allá del entusiasmo puesto en su figura, en la cancha, el Rey respondió de inmediato. Los fríos números dicen que entregó el 70 por ciento de los balones que jugó a un compañero y que ganó la mitad de los duelos que tuvo.

Claro que lo suyo fue importante en el marcador. A seis minutos del final, Avai emprendía un ataque velozmente, pero cuando intentaron jugar el balón desde la derecha hacia el centro, Arturo Vidal fue al suelo y recuperó la posesión. Luego de aquello, una progresión veloz en el campo que finalizó con la misma fórmula que les dio el empate, centro de Giorgian de Arrascaeta para Pedro y a celebrar. Esta vez, el tanto fue de cabeza.

El marcador no se movió más. Por 2-1 venció Flamengo a Avai, en el esperado estreno de Arturo Vidal, con el Rey participando de la segunda conquista. Un debut ansiado por el mediocampista. “Cuando entre a la cancha con la camiseta de Flamengo, va a ser el momento más feliz de mi carrera”, declaraba en la previa el otrora jugador del Barcelona.

Las tres unidades dejan a Flamengo en la sexta posición de Brasileirao. A seis puntos del líder, que es Palmeiras, claro que con un partido más. La primera parte del campeonato no fue buena para el Fla, pero esperan enmendar el rumbo con sus incorporaciones y pelear el título hasta el cierre.