Al repechaje por los penales: la Roja femenina supera a Venezuela y sigue viva la opción del Mundial

En estricto rigor, el duelo entre Chile y Venezuela era la definición por el quinto puesto de la Copa América femenina. Sin embargo, para la Roja era una final. Después de una amarga fase grupal, acabando en el tercer lugar del grupo A, la única opción para soñar con la Copa del Mundo, vía repechaje, era superar a las llaneras en Armenia. Además, el respaldo del proyecto de José Letelier también se ponía sobre la mesa. Sufriendo, mediante los penales, Chile tiene su consuelo.

El certamen continental, el gran objetivo del año para el elenco chileno, fue ingrato. Además del vaiven de los resultados y algunos rendimientos individuales que no estuvieron a la altura, la suerte tampoco acompañó. Las bajas por Covid se multiplicaron para Chile a lo largo del torneo. El último fue de Valentina Navarrete, uno de los buenos valores de Las Rojas en Colombia, que se terminó ganando un lugar.

Los antecedentes no eran halagüeños para la Roja femenina, ya que cayeron con las venezolanas en los dos amistosos que disputaron previo a la Copa América, en Curicó y Rancagua, respectivamente. Con el fin de darle otro aire al equipo, Letelier dejó atrás el 4-3-3 que utilizó hasta la saciedad, y que ya no estaba dando resultado, y apostó por un 4-4-2, sin improvisaciones en las posiciones.

Un primer tiempo parejo tuvo opciones de gol para ambos elencos. La más clara del periodo inicial fue para la Vinotinto: un cabezazo de Altuve que dio en el travesaño, en los 22′. Por el lado de las chilenas, un remate de Francisca Lara se fue levemente desviado, entrando en el entretiempo. El equipo nacional estaba más ordenado, aunque le faltaba arriesgar un poco más para buscar la victoria. Tampoco sacaba provecho de la pelota detenida. Lo positivo era que no le daban opciones a la talentosa Deyna Castellanos, la figura venezolana, que milita en el Manchester City.

Como cualquier definición a partido único, se trató de un duelo cerrado, porque cualquier error podía ser fatal. Por lo mismo, los detalles también eran claves para desequilibrar. En los 59′, el arco de Endler se salvó porque un remate de Castellanos se estrelló en el horizontal. Podía pasar cualquier cosa.

FOTO: AP

Una jugadora que no había podido convertir en la Copa era Daniela Zamora, una que por empuje nunca se resta. La delantera tuvo su momento en los 66′, cuando saca un remate bajo y derrota a la portera Cáceres, para abrir la cuenta. Un gol que valía más que simplemente el quinto lugar. Era el pasaje al repechaje.

Con el marcador a favor, la misión de Chile era aguantar. Dejar que el reloj corriera. Jugar con la desesperación de Venezuela. El problema fue que el equipo de Letelier se metió demasiado atrás. Puso el bus en el área. No resultó. En el segundo minuto añadido, Deyna Castellanos apareció en el área chica y puso el 1-1. Amargura total, porque el ticket estaba en la mano. A los penales.

En la tanda, Las Rojas fueron más certeras. El remate de Carla Guerrero selló el 4-2, para obtener el quinto lugar y alcanzar el repechaje para la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023. Será un mini torneo, desarrollado en Oceanía, el que entregará los cupos al certamen. Esto mitiga, en parte, el hecho de que el equipo había llegado con otras expectativas, las que no se concretaron. Por ejemplo, alcanzar los Juegos Olímpicos de 2024.

Este lunes se disputa la primera semifinal de la Copa América, entre Colombia y Argentina. Para el martes está programada la segunda serie, entre Brasil (candidata número uno al título) y Paraguay. El próximo sábado 30 es la gran final, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Ficha del partido

Chile 1 (4): C. Endler; G. Leyton (80′, J. Grez), F. Ramírez (87′, C. Guerrero), C. Sáez, J. Toro; R. Balmaceda, K. Araya, Y. López, F. Lara; D. Zamora y Y. Acuña (87′, Y. Jiménez). DT: J. Letelier.

Venezuela 1 (2): N. Cáceres; N. Gutiérrez (43′, G. Angulo), V. Herrera, M. Peraza, M. Romero; B. Olivieri, S. O’Neill (46′, K. Moreno), M. Astudillo (80′, Y. Viso); D. Castellanos, O. Altuve y R. Carrasco (35′, P. Villamizar). DT: P. Conti.

Goles: 1-0, 65′, Zamora, con un remate bajo; 1-1, 90′+2′, Castellanos, arremete en el área chica.

Árbitra: E. Batista (BRA). Amonestó a Toro, Balmaceda (CHI); Carrasco, Peraza (VEN).

Penales: Chile: Anotaron Lara, Araya, Zamora y Guerrero. Falló Balmaceda. / Venezuela: Anotaron Altuve y Viso. Fallaron Castellanos y Moreno.

Estadio Centenario, Armenia.