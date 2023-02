Ben Brereton expresa su admiración por Alexis Sánchez: “Es un gran tipo para tener como compañero de equipo”

Ben Brereton continúa destacando en la segunda categoría del fútbol inglés. El anglo-chileno, quien fue una de las cartas de la Roja para intentar llegar al Mundial de Qatar, destacó su buena relación con Alexis Sánchez y resaltó su presente en el Olympique de Marsella.

“Vi cuando Alexis arribó a Francia y todos se volvieron locos. Está haciendo muchos goles. Vi que le hizo un gol de penal al PSG”, comentó el artillero de los Rovers en conversación con TNT Sports.

“Ha estado grandioso. Es uno de los mejores que tiene Chile, está marcando muchos goles y el el artillero histórico de La Roja”, continuó Brereton.

Por último, señaló que Sánchez “Es un jugador asombroso y es un gran tipo para tener como compañero de equipo”.

Metas con La Roja

Además, el delantero de 23 años comentó cómo ha sido el encuentro con los demás seleccionados y cuál fue su primera impresión tras unirse a la Selección.

“Cada vez que voy a Chile para entrenar todo funciona de forma asombrosa. Los jugadores son todos geniales. Obviamente tenemos que empezar a ganar más partidos, pero sé que eso se dará (o llegará), porque en los entrenamientos todos son geniales. Creo que los resultados llegarán con el entrenador a medida que pase el tiempo y todo el equipo logre cohesión. Es simplemente una cosa de tiempo, ¿sabes? Porque todos son geniales”, comentó.

Sobre su llegada, indicó que “fue increíble, me pellizqué a mí mismo en ese momento y cuando llegué a la selección por primera vez y los conocí a todos, porque hay muchos excelentes jugadores en el equipo chileno, es decir, gente que yo veía cuando era más joven. Así que fue un gran momento. Obviamente después jugar la Copa América con ellos fue un momento épico para mí. Mi familia se sintió muy orgullosa y agradecida por aquello. Y sí, fue bueno”, analizó.

Así mismo, resaltó el cariño que le han entregado los hinchas. “Han sido asombrosos. La primera vez que fui estaba preocupado obviamente por lo del idioma, así que estaba asustado cuando llegué por primera vez, pero desde que llegué y jugué por Chile todos los fanáticos han sido sorprendentes conmigo… cantan mi nombre”.

“También los jugadores han sido geniales conmigo, todos me dieron la bienvenida a pesar de que no hablo bien el español, todos se involucran y confían en mí. Todos me ha han hecho sentir bienvenido, jugadores, staff e hinchas. En resumen todo ha sido sorprendente. Chile como país realmente me abrió las puertas y me ayudó”, agregó.

El futuro de la Selección

Después de que Chile se quedara sin la posibilidad de acudir a Qatar, ahora la meta de la Roja será conseguir un cupo para la Copa del Mundo de 2026. En este sentido, al ser consultado sobre la posibilidad de lograrlo fue tajante. “Sí, cuando veo los jugadores que tenemos digo ¿por qué no? Tenemos un gran equipo, grandes jugadores. No veo por qué no. Hay que trabajar duro y ojalá podamos llegar”.

Por último, compartió su vínculo con Eduardo Berizzo. “Tenemos una buena relación. Habla muy bien el inglés y ha sido muy amable conmigo. Cuando voy a la selección siempre me alienta a que intente hablar más español y he estado aprendiendo, así que espero que la próxima vez que vaya pueda hablar más en español. Tenemos una buena relación, es un buen entrenador”, cerró.