Endler vs. Letelier: el origen del quiebre que sacude al camarín de La Roja femenina

Los dos goles de Melchie Daëlle Dumornay le dieron el tiro de gracia al proceso de José Letelier. Haití conseguía una histórica clasificación a una Copa del Mundo, mientras que algunas jugadoras de La Roja femenina lloraban sabiendo que esta era su última oportunidad de volver a jugar en una cita planetaria. De esta forma, Chile cerró un proceso que venía lleno de dudas tras una pobre participación en la Copa América, amistosos en los que el nivel futbolístico era bajo y un equipo que estancó su impresionante crecimiento que tuvo hace algunos años.

Letelier, quien en los próximos días será notificado de su salida, supo de inmediato que el resultado de este martes ante las caribeñas era definitorio: “Lógicamente los resultados son los que mandan; el directorio de la ANFP tomará las decisiones, tengo claro el tiempo que tengo acá y lo que se ha hecho estos años”, declaró el DT después del partido.

Christiane Endler, por su parte, mostró su molestia y apuntó los dardos contra el propio Letelier, sin decir su nombre: “Ha sido complicado, hemos luchado en contra de muchos factores que han afectado a la selección y cuando tú haces una y otra vez lo mismo y no tienes resultados quiere decir que hay algo mal y que algo hay que cambiar (...) Cuando uno dice la verdad hacen mierda (sic) al que dice la verdad y no al responsable”, dijo la capitana.

Endler vs. Letelier, una relación tensa durante años

Sin embargo, a pesar de las críticas de Endler al trabajo del cuerpo técnico tras la eliminación ante Haití, sus palabras no sorprendieron. No es la primera vez que la arquera muestra su descontento públicamente con las decisiones del entrenador. La historia de desencuentros data de 2019.

Ese año, La Roja femenina participó en la Copa del Mundo efectuada en Francia, en donde no pudo superar la fase de grupos, en una dramática zona en la que quedó eliminada apenas por un gol. Tras eso, Endler mostró sus primeras discordancias con el adiestrador: “Hubiese esperado que le diera la oportunidad a otras jugadoras de mucha más experiencia que están acá y que se sacaron la cresta por estar en este lugar como Daniela Pardo y María José Rojas”. La actual jugadora del Lyon consideraba que, en esas instancias, se debía optar por futbolistas de más recorrido, por lo mismo, agregó tras la mencionada eliminación en 2019: “Son jugadoras que llevan mucho tiempo en el equipo y tienen mayor experiencia. En este momento tenemos jóvenes de mucho potencial, pero hay que ver las instancias en las que estamos. A veces la experiencia sirve”.

La Roja femenina tras su eliminación en el Mundial de Francia 2019. FOTO: AGENCIAUNO

La Copa América 2022 marcó un punto de no retorno

La relación se volvió a tensionar en 2022, luego de la sufrida clasificación al repechaje tras una Copa América que dejó con gusto a poco a las seleccionadas. Ahí, Tiane volvió a disparar: “Si queremos ir al repechaje y clasificar al Mundial, no podemos jugar así. Tenemos que mejorar todos, hay que replantear todo lo que está pasando. No estoy contenta y soy autocrítica con la Copa América que hice, pero tenemos que serlo todos”.

José Letelier, por su parte, se ha mostrado generalmente cauto a pesar de las declaraciones de su dirigida. En aquella oportunidad, en el certamen continental disputado en Colombia, respondió: “Lo dije antes de iniciar esta etapa de Copa América: el objetivo era clasificar de manera directa al Mundial, y eso no cambia. No se cumplió en esta etapa, pero en el repechaje se puede cumplir. Cuando los objetivos no se cumplen, en cualquier actividad, acá específicamente en el fútbol, hay que replantear ciertas conductas del fútbol y todo lo que implica una competición de este nivel”.

Esta historia de discrepancias volvió a resurgir hace una semana, a solo días del vital encuentro ante Haití, tras la goleada sufrida contra Argentina por 4-0. Endler, en esa oportunidad, valoró la juventud del equipo, pero mostró su disconformidad con las sustituciones: “Jugamos con un equipo muy joven, con muchas niñas que estaban debutando en la Selección y creo que en el primer tiempo lo hicimos bastante bien defensivamente (...) Creo que los cambios no aportaron para revertir lo que estábamos viviendo. Tácticamente fue un partido muy malo. Nos queda aprender de los errores que cometimos hoy”.

El capitulo final se produjo este martes, tras la derrota en el repechaje mundialista, instancia en la que la mejor arquera del mundo incluso puso en duda su continuidad en La Roja femenina, eso dependiendo de las decisiones que se tomen para el futuro: “Uno nunca sabe, hay que esperar a ver qué pasa, cuáles son las condiciones con las que seguirá la Selección y tomaré la decisión si sigo o no”.