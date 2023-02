Tiane Endler pide la salida de José Letelier: “No teníamos más recursos, se dijo hace tiempo y no se escuchó”

Fue un fracaso. En Auckland, la selección chilena femenina perdió 1-2 con Haití y se quedó afuera del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Se acabó con frustración el sueño de alcanzar por segunda edición consecutiva la Copa del Mundo.

Como era de esperarse, los lamentos se tomaron a Las Rojas. En ese sentido, la capitana del equipo habló después de la caída ante las caribeñas. Christiane Endler, quien atajó un penal durante el partido, dio la cara y señaló: “Hicimos lo que pudimos, hicimos lo que se nos pidió. Con los recursos que tuvimos preparamos este partido. Hay un gusto amargo, queríamos ganar, queríamos clasificar. Para muchas era casi la última vez que podían estar en un Mundial”.

La portera del Olympique de Lyon continuó con su análisis y reiteró sus críticas hacia el trabajo del cuerpo técnico liderado por José Letelier. Sin dar nombres propios, lo dio a entender. “Lamentablemente no lo logramos, creo que lo dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití, tuvo una oportunidad y la hizo, y al final estábamos todas arriba”, manifestó la golera.

Respecto al próximo proceso de la selección femenina absoluta, Endler puso un manto de incertidumbre. “Puede ser, uno nunca sabe. Hay que esperar a ver qué pasa, cuáles son las condiciones con las que vamos a seguir en la Selección y se tomará la decisión de si o no. Hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil”, sentenció.

Esta no fue la primera vez que Christiane Endler declaró abiertamente su descontento con la labor de la dirección técnica del seleccionado. Luego de la participación en la Copa América de Colombia, en la cual Chile accedió al repechaje mundialista pero no alcanzó una opción para entrar en los Juegos Olímpicos de París (fue quinta), la futbolista más laureada del fútbol nacional ya había planterado sus reparos.

“Estoy contenta con el triunfo, pero tengo rabia porque no debimos llegar hasta aquí. Como equipo nos merecemos más, deberíamos estar más arriba, necesitamos trabajar mejor, no debimos llegar a estas instancias. Tenemos suerte, una nueva posibilidad de clasificar al Mundial y debemos tomarlo con la seriedad que corresponde a un proceso de Selección”, dijo en aquella ocasión.

No fue solo eso. “Necesitamos seguir creciendo como Selección, necesitamos que nos indiquen como hacerlo, que nos acompañen. Hay que mejorar, debemos ser autocríticos todos, todo el equipo y el cuerpo técnico porque si queremos conseguir un cupo al Mundial no podemos jugar así”, disparó.