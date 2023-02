La queja de Pellegrino con los juveniles de la U: “Muchos se criaron con hábitos como ‘no te esfuerces porque juegas bien’”

Mauricio Pellegrino volvió a dirigir a sus pupilos en los entrenamientos. El adiestrador de la U se había contagiado de Covid-19 horas antes del partido contra O’Higgins en Rancagua, ante lo cual debió asumir en la banca su asistente, Xavier Tamarit. Ahora, tras su regreso, el argentino habló con los medios de prensa previo al encuentro frente a Curicó Unido.

Ante la experiencia de tener que ver a sus dirigidos desde la casa, el técnico expresó: “Lo pasé mal. Estaba más nervioso que cuando estaba en el campo. Pasamos de salvar un gol en la línea a llevarnos el triunfo, disfruté la victoria al final”.

A continuación, abordó el segundo tiempo de su equipo frente a los celestes, en el cual se presenció el mejor fútbol de la era Pellegrino hasta el momento. En torno a esto, señaló: “Hemos trabajado de varias maneras. Estamos contentos con lo que hicimos en el segundo tiempo durante el otro día. Llegamos más veces en relación a partidos anteriores”.

Posteriormente, se refirió al rival que visitarán los azules el día viernes 24 del presente mes a las 20 horas, Curicó Unido. Al respecto, comentó: “Es un rival que tiene muchísimo oficio, en un lugar donde todos quisiéramos estar, jugando Copa Libertadores. Necesita muy poco para hacerte daño, son muy inteligentes en manejar los momentos del partido”.

“Creo que tienen plantel para hacer variantes y seguir siendo competitivos, pero debemos seguir pensando en nosotros, más allá de las dificultades que nos pueda plantear el rival” agregó Pellegrino. Cabe recordar que los Torteros jugaron un partido de Libertadores por primera vez en su historia, sin embargo, cayeron por la mínima ante Cerro Porteño, hipotecando así su clasificación en el partido de vuelta.

Más adelante, el estratega de los laicos se refirió a las lesiones de Cristian Palacios y Juan Pablo Gómez que los tendrán fuera del próximo partido. El charrúa se lesionó durante los entrenamientos, mientras que el lateral tuvo que ser sustituido del partido frente a O’Higgins por una lesión muscular.

“La de Palacios es un lesión un poco más complicada, el sóleo es traicionero, uno siente que está bien y no es tan así. Veremos cómo van evolucionando. Para este no estarán, creo que para el próximo veo más cerca de recuperar a Palacios que a Gómez” señaló al respecto.

Los jóvenes del club

Un tema al que se refirió Pellegrino en gran parte fue a los juveniles del equipo. En concreto, habló sobre Lucas Assadi, quien fue suplente ante el Capo de Provincia. Respecto a su suplencia, señaló: “Nosotros elegimos lo que creemos que es mejor para cada partido, eso no quita el potencial que tenga Lucas ni desmerecerlo a él por sobre otro”.

“Tanto a él como a los otros jugadores jóvenes hay que ayudarlos y apoyarlos para que sigan creciendo. Nos va a ayudar mucho, cada semana entrena mejor, es un chico que nos tiene que dar” apuntó el técnico trasandino.

Posterior a estos dichos, lanzó una crítica general a los hábitos que ha presenciado entre los jugadores más jóvenes de la U: “El otro día hablaba con ellos y muchos se han criado con hábitos como ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien’” señaló en primera instancia.

“¿Alguien cree que en la vida no debes esforzarte porque eres mejor que los demás? Les he mostrado imágenes de figuras como Mbappé y Dembélé, ¿creen que ellos trabajan o no trabajan? A veces creemos que por tener un don de la naturaleza no hay que esforzarse, y no es así. Tienen que trabajar en equipo, ser humildes, deben ser uno más” apuntó el adiestrador de los azules.

Siguiendo con el tema de Assadi, Pellegrino expresó: “Cada vez que preguntamos por él, no lo ayudamos, porque siente que el fútbol es injusto con él, y nosotros debemos ser justos con la U antes que con las personas, el club está por encima de todo”.

Finalmente, se refirió al trabajo colectivo del Romántico Viajero en estas primeras fechas del Campeonato Nacional, reconociendo qué es lo que aún le falta a la escuadra: “Estamos conociéndonos aún, no somos un equipo consolidado por el proceso del año pasado. Lo que sí creo, es que somos un equipo competente y podemos dar pelea ante cualquiera” sentenció el entrenador de los azules.