Leandro Fernández levanta a la U y le da el triunfo agónico ante O’Higgins

La U festeja. Lo hace como visita. Luego de mucho tiempo, los azules se imponen en condición de forastero. Lo hicieron con un gol de su jugador más impetuoso, Leandro Fernández, quien antes de abrir la cuenta había errado cuatro ocasiones claras de gol. Pasó de villano a héroe en el tiempo adicional.

El duelo tuvo varias fases. Primero fue O’Higgins quien mostró ímpetu para ir en búsqueda de la apertura de la cuenta. Durante los primeros minutos, los dirigidos por Pablo de Muner se plantaron cerca del pórtico de Cristóbal Campos y hacían ver que en su casa lo querían ganar. Sin embargo, el posicionamiento de sus jugadores no se traducía en ocasiones de abrir la cuenta. Por el contrario, sus opciones más claras llegaron cuando la U lograba equiparar el compromiso en lo que al juego respecta. Con un remate desde fuera del área que Cristóbal Campos envió al tiro de esquina y, luego, con un remate de Ronald Guzmán que dio en el travesaño.

Universidad de Chile, lejos de su propio arco luego de los veinte minutos, no generaba peligro en el arco defendido por Ignacio González. La escuadra que este domingo tuvo a Xavier Tamarit como técnico, debido al contagio de Covid-19 de Mauricio Pellegrino, optó por Leandro Fernández en la posición de centroatacante para reemplazar al lesionado Cristian Palacios. Por las bandas irrumpieron Renato Huerta y Darío Osorio. El juvenil que lleva la 11 en la espalda se ubicó en la banda izquierda en El Teniente, pero no logró gravitar. Visiblemente incómodo, el seleccionado sub 20 no exhibió el rendimiento de otras jornadas. Algo que, de todas formas, a sido la tónica desde su regreso del Sudamericano.

Quien sí fue protagonista en el ataque estudiantil es Fernández. El otrora Independiente de Avellaneda fue el más incisivo y quien más chances se creó en los azules. La mayoría en el segundo tiempo. Su primer aviso, eso sí, fue al cierre de la fracción inicial, con un remate a la entrada del área que fue desviado en el camino y terminó dando en uno de los parantes de la puerta defendida por Nacho González. En el complemento fue el actor principal de cuatro jugadas claras de gol. Además, le anularon una conquista, por evidente posición de adelanto.

Distinto es lo hecho por Nicolás Guerra, el formado en la U, de paso por Ñublense, entró tras el descanso para darle un aire nuevo al ataque. Y si bien los suyos mejoraron, su actuación personal estuvo lejos de gravitar. Cada vez que parecía irse de cara al área, era alcanzado por los centrales. Pese a ser delantero, no lograba marcar la diferencia.

Los capitalinos jamás bajaron los brazos. Pero, hasta el cierre, parecía ser que no era su tarde de cara al pórtico. Cuando restaba solo un minuto para que se cumpla el tiempo reglamentario, Matías Zaldivia malogró un remate tras un tiro de rincón. Daba la impresión que entraba, pero la pelota se iba ancha. El ex Colo Colo, vale apuntar, sigue siendo uno de los puntos altos en la zaga universitaria.

Parecía punto para cada uno, hasta que Fernández dio con el arco. En el tercer minuto de adición, Luis Casavona sacaba una pelota de la línea y en la contra festejaba la U. Leandro le ganó a Diego Fernández en la pulseada y se fue solo contra Ignacio González. En este mano a mano, no erró. Definió con un tiro al primer palo, no tan potente, pero sí bien ubicado. De la impericia, pasó a la precisión. El portador de la 9 eleva a la U en la tabla de posiciones y la deja con 9 unidades en cinco fechas. De paso, estanca a O’Higgins en las seis, cuando parecía que ambos llegaban a siete.

La U se abraza en el El Teniente. El cambio le resultó a Pellegrino, que optó por colocar en el centro a uno que venía actuando más atrás en los cotejos anteriores. El complemento en Rancagua fue de lo más alto en cuando a rendimiento que ha exhibido la versión 2023 de Universidad de Chile, que, además, gana dos duelos al hilo.

Ficha del partido

O’Higgins 0: I. González; F. Hormazábal, B. Torrealba, N. Thaller; R. Guzmán (79′, M. González), V. Larralde, C. Moya (62′, F. Arancibia); D. Fernández, P. Hernández (84′ M. Donoso), ; M. Marín (83′, L. Páez); M. Belmar (62′, A. Castillo). DT: P. de Muner.

Universidad de Chile 1: C. Campos; J. P. Gómez (21′ Y. Andía), M. Zaldivia, L. Casanova, J. Castro; E. Ojeda, F. Mateos (88′, M. Morales), I. Poblete; R. Huerta (46′ N. Guerra), L. Fernández, D. Osorio. DT: X. Tamarit.

Goles: 0-1, L. Fernández a los 90′+4.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Valentín Larralde (44′) y Ronald Guzmán (59′), en O’Higgins; Renato Huerta (40′), Matías Zaldivia (57′), C. Campos (58′) y L. Fernández (61′), en la U.

Estadio El Teniente. Asistieron 9.105 personas.