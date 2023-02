Marcelo Cañete repasa su traumática salida de la U: “Pesa mucho el tema emocional”

La situación de Marcelo Cañete fue una de las más llamativas en este mercado de fichajes. El volante, cuyo pase pertenecía a la Universidad de Chile, firmó hace unos días su desvinculación del club estudiantil, esto producto de que no iba a ser considerado para esta temporada por el entrenador Mauricio Pellegrino. Por lo mismo, ya piensa en su futuro.

“Ahora estoy libre, llegué a un acuerdo con la U el viernes pasado. Mi idea es volver a Argentina, esperar allá con mi familia y ver si sale algo interesante para avanzar”, dijo el transandino en TNT Sports.

El volante recordó su paso por el CDA en 2021 (en 2022 estuvo a préstamo en Huachipato), temporada en la que se salvaron del descenso de forma dramática: “Cuando las cosas no salían como veníamos trabajando, obviamente la presión es más grande. Pesa mucho el tema emocional”.

Sus elogios y consejos para Assadi

Cañete también tuvo palabras para uno de los grandes proyectos del club, Lucas Assadi, con quien compartió en su estadía en los azules y para el que tuvo buenas palabras: “Luquitas lo vi debutar, tremendo jugador y tremendo crack, pero no deja de ser joven, hay que llevarlo de a poco y no darle tanta responsabilidad. Tiene muchísimas condiciones para su futuro, pero entrar y solucionar los problemas de la U no es fácil. Hay que colocarlo con jugadores de jerarquía. Tiene las condiciones para manejar los hilos del partido”.

Por último, el argentino dice que le habría gustado ver a Marcelo Díaz de vuelta en la Universidad de Chile, quien sonó para llegar durante este mercado de pases: “Hay líderes, Marcelo claramente iba a ser un líder más. Ganó muchas cosas, es ídolo. A mí me hubiese gustado que le dieran una oportunidad, pero lamentablemente no se dio”.