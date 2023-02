Técnico del Marsella anticipa crucial duelo ante el PSG: “Los chicos querían llegar siendo segundos”

El Olympique de Marsella se impuso ante el Toulouse, en un entretenido duelo que contó con los chilenos durante 90 minutos. Alexis Sánchez le ganó la pulseada a Gabriel Suazo, que vivió su primer partido contra un compatriota en territorio europeo, y junto a su escuadra escaló a la segunda ubicación de la Ligue 1. Los focenses suman 52 unidades, cinco menos que el PSG.

En ese sentido, el técnico marsellés, Igor Tudor, valoró la trabajada victoria ante el equipo de los Pirineos, que se presentó como un duro escollo: “Fue un partido difícil contra un excelente equipo de Toulouse, que tiene una buena organización. Debo felicitarlos por su gran espíritu de lucha. Es una victoria muy valiosa”.

El estratega se refirió al gran esfuerzo que realizaron en el complemento para remontar el duelo y explicó que supieron recomponerse del mal rendimiento mostrado en el primer tiempo: “Les dije a los muchachos que si queríamos ganar, debían jugar una muy buena segunda mitad. Toulouse estuvo realmente bien esta noche, teníamos que terminar con fuerza. Fue la calidad de nuestros jugadores lo que marcó la diferencia”.

“Al principio, no es raro tener uno o dos jugadores de bajo rendimiento. Pero esta noche de inicio, fueron más los que estuvieron lejos de sus actuaciones habituales. Tuvimos algunos problemas físicos esta semana con algunos jugadores. Fue el primer partido de Ounahi (como titular) y Jordan (Veretout) también recibió un golpe al principio del juego. Es por eso que tuvimos ese comienzo”, complementó el croata.

Finalmente, se refirió a la importancia de saber sobrellevar un encuentro en el que arrancan perdiendo y aseguró que sus pupilos pretendían estirar su racha para llegar con confianza al duelo que disputarán ante el PSG, líder de la Ligue 1: “Efectivamente. Me gusta este tipo de juego, este tipo de victorias donde estás perdiendo y donde remontas. Todo no es perfecto, el equipo contrario es bueno y no es fácil. Los chicos querían llegar al próximo partido (el domingo con el cuadro parisino) con una victoria, siendo segundos. Por supuesto, era mejor llegar con eso que con una derrota. Una vez escuché a un entrenador decir eso”.