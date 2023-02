Ex jugadores del Marsella adelantan el clásico que paraliza Francia: “Sánchez tiene la calidad para romper la sequía ante PSG”

“Cuando llegas a PSG, te dicen que el partido ante Marsella es el partido más importante del campeonato”. Así resume el exatacante panameño Julio César Dely Valdés el partido más importante del fútbol francés, Le Classique, que este domingo (16.45 horas) verá una versión diferente, con el chileno Alexis Sánchez como el gran protagonista del club portuario, que no gana hace casi 12 años en su casa por la Ligue 1.

Una rivalidad nueva en el plano futbolístico, con un cuadro parisino que existe como club desde 1970. Sin embargo, envuelve un arraigado antagonismo entre dos hinchadas separadas por 700 kilómetros. Un choque cultural entre el norte y el sur, París y las provincias, el poder absoluto de la capital y el puerto más importante y la ciudad más antigua de Francia.

“En nuestro tiempo había una rivalidad muy grande en función de la historia, es un partido que remece a Francia. Se interpone la libertad y la rebeldía del puerto galo sobre la cultura de la capital, desde hace siglos. Los marselleses sienten esa fibra, esa rivalidad; y nacen con ella. Por eso, hasta ahora, la siguen teniendo”, advierte Carlos Mozer, quien defendió los colores del OM entre 1989 y 1992.

Una pugna que se vive con la misma insistencia en ambos lados de la cancha.

“Es como el Boca-River o Real Madrid vs. Barcelona… Es un partido de esas características, es muy especial para los hinchas, los jugadores y los clubes. Se vive de una manera aparte y en París todos te lo hacen ver de una manera aparte. Suelen de catalogarlo como partido de alto riesgo, que no haya contacto entre las aficiones de cada equipo, en el exterior ni en el interior del campo. Existe mucha efervescencia”, dice Dely Valdés.

Un encuentro que se jugará con un estadio Vélodrome repleto. El equipo olímpico puso a disposición todos los asientos de su estadio, que permitirá alcanzar un total de 67 mil personas en las galerías, un número que nunca han conseguido. La última vez que el recinto alcanzó casi su máxima capacidad fue en la temporada 19-20, cuando enfrentaron al Olympique de Lyon, con 65.421 hinchas en las tribunas.

Cualidades diferentes

Al margen de la pugna histórica, en la Provenza se enfrentarán dos estilos muy diferentes en el plano deportivo. La riqueza del plantel capitalino, formado a golpe de talonario y con la eterna elusión del fair play financiero. En el lado del local, un equipo que basa su éxito en torno al constante movimiento de sus jugadores y la presión que ejerce sobre sus rivales, que lo tiene a cinco puntos del líder PSG.

“El equipo de París tiene futbolistas que, técnicamente, son muy hábiles. Kylian Mabppé, por ejemplo, es extremadamente peligroso, tiene velocidad y finalización. Lionel Messi es importante, por su historia y comportamiento, siempre resuelve ofensivamente. Sin embargo, no tiene posicionamiento para bloquear a los jugadores rivales, no tiene recuperación. Quizás, esa es la principal debilidad del equipo capitalino. PSG ha tenido grandes dificultades defensivas en la temporada. No tiene tantos jugadores que tengan el hábito de atacar y defender a la vez”, dice Mozer.

Asimismo, el excentral carioca advierte que “Marsella es mucho más equipo a nivel colectivo. Tiene muchas condiciones, es una escuadra mucho más competitiva, es más seguro. Ha realizado un gran campeonato, con jugadores que manejan mejor las transiciones rápidas y mucha concentración competitiva. Tiene la capacidad defensiva para bloquear los puntos fuertes del cuadro parisino”.

En la contraparte, el centroamericano Dely Valdés cree que la abundancia de estrellas del elenco de la Ciudad Luz hace la diferencia: “PSG siempre ha sido un equipo solvente económicamente, pero hoy es mucho más. Si tienes el dinero suficiente, puedes traer a los mejores del mundo. Eso, precisamente, ha ayudado a PSG a dominar el campeonato”.

El factor Sánchez

Pero el pleito tendrá un invitado especial. El mismo que ya puso de cabeza a la zaga parisina hace menos de un mes, cuando el OM se impuso por 3-1 ante su clásico rival y lo eliminó de la Copa de Francia. Porque Alexis Sánchez tiene el linaje para romper el maleficio de los olímpicos en a Ligue 1.

“El chileno es un jugador maduro, pero técnicamente está en un gran momento. Es un jugador pegado para esta clase de partidos, se crece en estos juegos y lo ha demostrado en su primera temporada en Marsella. Es un futbolista que ha destacado en los principales clásicos de Europa. Alexis Sánchez tiene la calidad para romper la sequía de Marsella ante PSG”, advierte Mozer.

Una opinión muy parecida a la del panameño Dely Valdés, quien agrega que “al chileno lo considero un jugador top a nivel mundial. Es un referente en los últimos 12 o 15 años. Ha estado en las mejores ligas y es un jugador que puede hacer las diferencia en un partido de estas características. Es un tipo que lo da todo en la cancha, no es de los que se esconde. Ha disputado muchos enfrentamientos de este tipo, con grandes actuaciones”.

Una larga sequía

A pesar de ese sonado triunfo en la copa, lo cierto es que la última vez que Marsella venció al Paris Saint-Germain por la Ligue 1 en el puerto galo fue el 27 de noviembre de 2011. Después de esa fecha, son 16 victorias capitalinas en el mismo torneo, cuatro empates y solo una victoria del OM, el 13 de septiembre de 2020 en el Parque de los Príncipes, por la cuenta mínima. Una larga sequía que los de la Costa Azul esperan romper esta tarde.

“Cuando tienes mucho tiempo sin ganar, es estadística incomoda en la previa. Quieres revertir la situación y te puede jugar en contra. Te presionas mucho más que el rival. Quieres terminar con esa racha negativa adversa y te puede afectar psicológicamente. Es una desventaja”, asegura el exatacante panameño, hoy entrenador del Árabe Unido de su país.