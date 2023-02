Enrique Osses: “Me imagino que todos saben la decadencia arbitral que se sufrió tras la desvinculación que yo viví”

Enrique Osses (49) contesta a El Deportivo desde México. El ex juez FIFA continúa su labor como director técnico del área arbitral del fútbol azteca. “Esta semana cumplí dos años. Por la evaluación que se hizo por mi trabajo se decidió renovarme. Espero estar acá hasta el final del año 2026 cuando se realice el mundial”, dice.

Quien fuera presidente de la Comisión de Árbitros de Chile no ha estado al margen de la semana más difícil de Roberto Tobar al mando. La suspensión de Nicolás Gamboa y las críticas al estilo “siga, siga” de los jueces se han tomado la agenda.

¿Ya se respira Mundial en México?

Sí, claro. Se está haciendo un centro de excelencia arbitral por parte de la Concacaf. Estamos trabajando en tener un centro centralizado del VAR para los partidos que se generen acá en México, que serán alrededor de 10. Se está trabajando en la remodelación del Estadio Azteca. Se va a realizar una liga que congrega a todos los equipos de la liga mexicana y de la MLS.

¿Le gusta Roberto Tobar como jefe de los árbitros de Chile?

Sí. Es una persona que tiene todas las competencias arbitrales. Su currículum lo avala. Se ha rodeado de gente muy capaz y eso siempre es positivo para el fútbol. Me imagino que todos saben la decadencia arbitral que se sufrió tras la desvinculación que yo viví. Los dirigentes no tomaron el peso que tenía el trabajo de los árbitros, lo importantes que somos.

¿Se desmerece a los árbitros?

No, yo creo que más que se desmerecer se pierde un poco el contexto de lo importante que es el rol del árbitro.Tener un cuerpo de árbitros autónomos, éticamente correctos y con herramientas para poder trabajar le entrega a la actividad una tranquilidad que le permite crecer. Cuando en el arbitraje hay polémica tras polémica, que no solo es en la cancha, y que se vivió durante mucho tiempo en el fútbol chileno, trae consigo que los dirigentes no puedan prestar atención a desarrollar la actividad.

¿Le gusta más Tobar que Castrilli?

A Roberto lo conozco. Fue dirigido mío, tenemos una buena relación. Hemos conversado un par de veces en estos meses. Es una buena persona a la que hay que darle el tiempo. Del señor Castrilli, los resultados de su gestión están a la mano. Los resultados, evidentemente, no son los mejores.

¿Ya se nota la mano de Tobar?

Estoy bastante lejano para emitir una opinión muy concreta, pero sí sé que están haciendo cambios que buscan darle más continuidad al juego. Quieren hacer un poco de trabajo más profesional en término semanal con los árbitros. Eso debiese traer en el mediano plazo cambios positivos. Se ve la intención de cambios y eso se agradece.

Enrique Osses es el jefe de los árbitros en el fútbol mexicano. FOTO: Cedida

¿Está a favor del “siga siga”?

El archivo no muerde, no miente. En el año 2019 yo inicié un proyecto en Chile con eso. La crítica que recibimos era que jugábamos muy poco. Y en ese año pasamos de jugar 46 a 51 minutos. Antes de la llegada del VAR, por supuesto. Con la llegada del VAR bajamos a 49 minutos. Estoy convencido de que ese es un proyecto que se necesita en nuestro fútbol, pero necesita ser un proyecto integral. Los árbitros solos no pueden. Se debe tener más balones disponibles, que existan estudios de los porteros que demoran más, los equipos que tienen más o menos posesión...

¿No se protege al jugador que golpea?

Los árbitros deben velar por conservar y manejar las reglas del juego. No están para dejar seguir por dejar seguir. Debemos sancionar las faltas que realmente son considerables. Pero sí sé también que existe mucha simulación. El jugador chileno no está acostumbrado al roce y se pitan muchas faltas. Se necesita un equilibrio y eso se dará en forma natural.

¿Usted trabajó con el suspendido Nicolás Gamboa?

Fui parte de su desarrollo y lo llevé a Primera División.

¿Qué opinión le merece la suspensión que recibió tras la denuncia de Marcelo Díaz?

Los árbitros en general están expuestos a este tipo de situaciones, de verse envueltos en polémicas. Si existió una sanción tan rápida, significa que hay algo que se debe conversar con él. Con la llegada del VAR y la revisión de los audios de los partidos, es muy peligroso para los árbitros tener conductas como las que se le acusa a Nicolás. Hay que tener mucho cuidado con el vocabulario, con el lenguaje, por el tema del VAR.

¿Es normal que discutan con los jugadores y se insulten?

No, no es normal. Discusiones siempre van a existir, pero los insultos siempre son faltas de respeto.

¿Usted se relacionaba con garabatos cuando dirigía?

No.

¿Y dejaba que lo garabatearan?

No. Siempre hay chilenismos que ocupamos más a menudo. Y hay tonos para esos chilenismos. En mi caso, no aceptaba el tono de algunas conversaciones o reclamos.

Beausejour acusó que Marcelo Díaz rompió códigos al revelar situaciones de la cancha. ¿Comparte?

Creo que los códigos en el fútbol siempre se deben respetar, pero sin pasar la línea de la falta de respeto que debe existir entre los protagonistas. En ese sentido siempre el arbitro puede llegar a tener una ventaja adicional, ya que tiene siempre el poder de sancionar una eventual falta de respeto a la autoridad.

¿Mientras menos diálogo, mejor?

Sí, soy de esa idea. Soy de esa línea, pero entiendo que cada maestrito tiene su librito. Las tarjetas son mis elementos de diálogo.

¿El arbitro chileno es prepotente?

Durante mi presidencia en Chile abogué por bajar un poco los niveles de que se nos veía de esa manera, prepotentes. Traté de que el arbitraje fuera un poco más sobrio, creo que se logró a ratos. No sé quién dice eso, pero lo de prepotente es un mote que todos los árbitros del mundo cargan. En México es lo mismo.

Las sanciones de los jueces nunca se dan a conocer. ¿Está bien que se comunicara la de Gamboa?

No tengo los antecedentes si fue castigado o no. Entiendo que fue suspendido por una investigación que se está realizando. Y si fue suspendido es porque existen…

Fue suspendido porque incumplió directrices técnicas...

Ah, bueno. Entonces es una nueva política que está tomando la Comisión de Árbitros. No me corresponde evaluar si está bien o mal. Ya han transcurrido cinco fechas y es el primer caso, que escapa un poco a la normalidad. Espero que sea así, porque los árbitros están expuestos al error técnico y en esos casos esas sanciones se deben mantener más en la interna.