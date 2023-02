Biógrafo de Marcelo Ríos acusa presiones para declarar en contra del Chino: “Me trataron de obligar a hacer una declaración”

Marcelo Ríos se encuentra en medio de un juicio por daños y prejuicios en contra de su vecino Thomas Frascone. La historia comenzó con un reclamo del empresario norteamericano en contra del ex tenista, pero tomó tintes mayores una vez que el “Chino” perdió un negocio multimillonario después de que el residente de su condominio lo “funara” en una red social.

Por eso, varias personalidades cercanas al tenista están llamadas a declarar, tanto por la defensa del chileno como por la del vecino del ex número uno. En ese último grupo aparecen Manuel Astorga, ex PF del tenista, y Mark Malinowski, periodista que en 2011 lanzó la biografía “Marcelo Ríos: El Hombre Que Apenas Conocíamos”. Ambos desistieron de participar en el proceso, pero por diferentes motivos.

Mientras el preparador físico no quiso ser parte por su pésima relación con Ríos, declarando que no le interesaba nada de su vida, el escritor optó por mantener la neutralidad y no tomar un rol dentro del proceso judicial.

De hecho, eso es lo primero que le responde a La Tercera al ser consultado por la situación. “El abogado me envió un correo electrónico sobre el caso y me preguntó si sería testigo debido a mi libro. Nos reunimos para almorzar y lo consideré durante unos días, pero siguiendo el consejo de mis propios abogados, decidí no participar. No me sentía bien con la idea de involucrarme. Un periodista y autor debe permanecer neutral y objetivo. Ayudar al equipo de Frascone sería un error”, declara Malinowski.

Pero el empresario y su equipo litigante no se quedaron tranquilos. El escritor de más de 15 libros de tenis confiesa que fue reiteradamente buscado para declarar, llegando incluso a ser molestado en horas impensadas para una situación de este tipo. “El equipo de defensa me llamó y me envió correos electrónicos varias veces después del almuerzo. Luego enviaron una especie de servidor a mi casa para tratar de obligarme a hacer una declaración. Cuatro veces vino a tocar mi puerta y tocar el timbre antes de las 8 am. Pero dejó de venir hace dos semanas, supongo que se dio por vencido”, comenta a La Tercera antes de viajar a un torneo de tenis en St. Petesburg, ciudad que forma parte del área de Tampa Bay.

Malinowski también entrega detalles claves para saber realmente qué pasó en el acomodado vecindario de Sarasota y el rol del ex número uno en un episodio que fue escalando hasta llegar a los juzgados de Florida.

Cabe recordar que Frascone publicó en Nextdoor (red social donde vecinos de una misma comunidad pueden opinar sobre cosas que sucedan en sus barrios) un extenso mensaje, en donde acusaba a Ríos de haber pasado con su Lamborghini Huracan a 70 MPH (112 kilómetros por hora) afuera de su casa. La “funa” provocó el malestar de los vecinos en contra del “Zurdo de Vitacura” y a la larga llevó a que la empresa Kapstones Holding lo dejara fuera de un negocio en donde era socio y que le iba a significar una ganancia de entre US$ 7.500.000 y US$ 15.000.000.

“La compañía notificó su intención de terminar su participación en los proyectos como resultado directo del posteo de Thomas Frascone. Los comentarios de otros en respuesta directa a la publicación demuestran que la comunidad tiene odio y repugnancia contra Marcelo Ríos, por lo que la afiliación continua de la compañía con Marcelo Ríos después del posteo de Thomas Frascone afectaría negativamente a la compañía”, llegó a explicar Marc Gagliardi, representante de Kapstones Holding, en el juicio entre el “Chino” y su vecino.

Mark Malinowski ha escrito 17 libros de deporte a lo largo de su vida.

Pero lo cierto es que el incidente parece improbable según la visión del escritor. “Un amigo del tenis vive en el vecindario y me dijo que Frascone tiene su casa en una esquina cerrada, por lo que no es posible conducir a 70 mph en ese ángulo agudo porque es un camino angosto. Yo también he conducido por esa carretera varias veces, ya que es una ruta más agradable y menos agitada que la Ruta 41, que se congestiona mucho. 70 mph alrededor de ese giro no es posible”, lanza.

Finalmente, el periodista, que también escribió biografías sobre Lleyton Hewitt, Serena Williams y Rafael Nadal, reflexiona en torno a si este proceso y el hostigamiento que tuvo por varios vecinos tras la publicación en Nextdoor pueda provocar que la vida de Ríos en Florida se complique de forma definitiva. “La vida en Sarasota y Bradenton es un paraíso la mayor parte del tiempo, pero incluso el paraíso tiene que sufrir a causa de los vecinos mezquinos y el drama tonto. Marcelo superó muchas más y peores adversidades en su camino hacia el número uno, pero esto igual es una pérdida de su tiempo y energía”, expresa.