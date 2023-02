Quién es Mateo Guerra, el juvenil quillotano que llega a la UC

Universidad Católica sigue potenciando su plantel. Pese a que el libro de pases está cerrado, en San Carlos de Apoquindo realizan un trabajo de scouting, donde siguen constantemente futbolistas jóvenes que, en su criterio, tienen potencial para reforzar a su escuadra. En ese contexto, aparece Mateo Guerra en los entrenamientos estudiantiles.

El zaguero de 18 años, perteneciente a los registros de San Luis de Quillota, llega a préstamo a la UC tras el visto bueno de Ariel Holan, quien ve con buenos ojos tener una alternativa joven en su defensa. Según lo informado por el medio Soy Canario, hace algunas semanas el central se encontraba entrenando en Las Condes, con el grupo apartado que trabaja bajo las órdenes de Rodrigo Valenzuela, el ayudante técnico del argentino.

El futbolista, generación 2004, era uno de los proyectos promisorios del cuadro de la región de Valparaíso. Sin embargo, vio poca acción durante la temporada 2022. Sin ir más lejos, apenas sumó 13 minutos en aquel curso de la Primera B, en la que el cuadro canario finalizó en la decimoquinta colocación. En el año recién iniciado, en el que los amarillos acumulan dos triunfos y una caída, el defensor no era considerado por el técnico, por lo que sale a buscar nuevas oportunidades.

Hace algún tiempo, el quillotano fue nominado por Cristian Leiva a la Roja Sub 15, formando parte del proceso que el Flaco comandó en aquella categoría y que fue la base de la escuadra que fue al Mundial Sub 17 de 2019. Claro que el joven de San Luis no llegó a esa selección. Con 1,80 de estatura, en Universidad Católica buscarán terminar el proceso de formación del jugador, que si convence en las huestes precordilleranas podría continuar allá.

Tranquilidad en Universidad Católica

Luego de algunas semanas de preocupación, producto de la caída ante Coquimbo Unido y el empate ante Cobresal, en la UC respiran aliviados. Los triunfos ante Audax Italiano y Palestino los encumbran en la tabla de ubicaciones y le permiten trabajar con mayor tranquilidad a Ariel Holan.

Así lo hizo ver este sábado Rodrigo Valenzuela, ayudante técnico de los estudiantiles, quien estuvo en el banco debido a la suspensión del entrenador titular. “Estamos en la búsqueda del equilibrio, es lo que ha estado indagando continuamente Ariel, sabiendo que al tener el poder ofensivo, quedamos descompensados. Con esta victoria es más ameno seguir buscándolo, esperamos lo más pronto posible no perder esa capacidad goleadora y mantener una base defensiva”, asevera el excarrilero.

Con el Campeonato Nacional en su etapa inicial, los cruzados creen que aún tienen mucho por mejorar de cara a los desafíos venideros, donde está incluida la participación en la Copa Sudamericana. “El torneo recién comienza y queda mucho camino por delante, Ariel busca que cada día el equipo juegue mejor, gane con una base sólida, de eso nos preocupamos más allá de lo que puedan hacer los demás equipos. Estamos tranquilos por el triunfo, tenemos que seguir mejorando, este plantel puede dar mucho más”, sostiene Valenzuela.