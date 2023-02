Con Gary Medel solo tres minutos: un laborioso Bologna sorprende al Inter de Milán y se impone por la mínima

En un entretenido y reñido encuentro, el Bologna se hizo fuerte en el Renato Dall’Ara y venció al Inter de Milán por la cuenta mínima. El cuadro local, que contó con Gary Medel en el final del encuentro, se impuso gracias a la solitaria anotación de Riccardo Orsolini y se adentró en la pelea por alcanzar la clasificación a copas internacionales. En tanto, el elenco lombardo quedó a 18 unidades del Napoli.

El cuadro rossoblú sorprendió a la visita durante la primera mitad. De hecho, parecía que a los diez minutos de haber iniciado el encuentro se ponía en ventaja. Musa Barrow marcó, pero el tanto del gambiano fue desestimado por el VAR por posición de adelanto.

El Bologna demostró ambición y sus pretensiones eran claras: obtener los tres puntos. Los Petronianos fueron mejores, tanto en juego como actitud, mientras que los neroazzurros no terminaron de acomodarse dentro del terreno de juego. Un fastidiado Inter, que no logró desplegar su fútbol ni tampoco profundizar, fue superado por varios tramos de la etapa inicial. No lograron salir del letargo, pero resistieron el asedio de un conjunto local que hizo méritos para irse en ventaja al descanso.

Los dirigidos por Simone Inzaghi arrancaron el complemento con otra postura y disposición. Inter mejoró notoriamente su juego empezó a complicar al Bologna con opciones claras de gol. Poco a poco, el equipo del chileno empezó a sentir el desgaste realizado en la primera mitad. El cansancio se reflejó en sus jugadores, sobre todo en la imprecisión a la hora de asociarse en la construcción y superando la mitad de la cancha.

En el mejor momento del cuadro lombardo llegó la anotación del local. Los rossoblú habían perdido intensidad y entraron a un terreno complejo, pues eran superados plenamente y el estratega Thiago Motta no movía la pizarra. El agotamiento era evidente.

En el 76′, Riccardo Orsolini se encargó de marcar la apertura de la cuenta y la única anotación del encuentro. El Inter se equivocó en la salida y perdió el balón en la mitad de la cancha. Al instante, el delantero picó a la espalda de Gossens y Acerbi, y recibió un gran pase en profundidad. Controló el balón y remató de volea ante la salida de Onana. Gran definición de la figura del Bologna cuando menos lo merecían.

A falta de tres minutos para completar el tiempo reglamentario, Medel saltó al terreno para resguardar el resultado. El local, que se encontraba a la defensiva antes del descuento, no replegó sus líneas. Es más, el gol le sirvió para recuperar la posesión y defenderse con el balón, mientras que el Inter se desmoronó y poco pudo hacer.

Con esta victoria, el Bologna escaló a la séptima ubicación, con 35 unidades. En tanto, los neroazurros se posicionan en el segundo lugar, con 47 puntos, a 18 del flamante puntero del certamen italiano, el Napoli.