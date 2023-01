Gary Medel se olvida de la UC para los últimos años de su carrera

Gary Medel parece haber encontrado su lugar en Italia. Es titular indiscutido en el Bologna, equipo que actualmente se encuentra en la posición número 11 de la Serie A. Ha disputado 19 de 21 partidos posibles y ha manifestado que se siente a gusto en el club al que llegó hace aproximadamente cuatro años, procedente del Besiktas. Ante dicha conformidad en el cuadro italiano, el mediocampista chileno aprovechó la oportunidad de cerrarle las puertas a un posible retorno al fútbol local.

Así lo expresó Gary en conversaciones con el medio Corriere dello Sport, donde menciona que: “Mi familia y yo nos queremos quedar aquí. Quiero jugar en el Bologna hasta los 40 años”. De esta forma, el oriundo de Pudahuel sepultó cualquier aspiración que tuviesen los hinchas cruzados de verlo vistiendo la camiseta del club que lo formó futbolísticamente, la Universidad Católica. Cabe resaltar que Medel ha disputado 89 partidos en total como jugador de los Rossoblú, el tercer equipo en que más encuentros ha jugado, solo por detrás del Sevilla (94) y el Inter de Milán (109).

En este mismo ámbito, refiriéndose a la posibilidad de seguir renovando en el conjunto italiano, el Pitbull expresó que: “A cierta edad, se negocia de una temporada a la vez. Sigo igual, viejo, pero nunca me rindo”. Respecto a sus constantes ganas de triunfar en el Bologna, el seleccionado nacional se mostró ambicioso: “Quiero llevar al equipo a competencias europeas. No es sólo una ambición, es mi deseo. Se lo merece la ciudad. No sé qué falta, pero está el objetivo y depende de todos: el club, los jugadores… Todo. ¿Más inversión? También, quizás, pero eso no depende de mí”.

Siguiendo con el mismo tema, el bicampeón de América con Chile agregó que: “Para los jugadores, los hinchas, el club, la ciudad. Bologna lleva veinte años sin jugar una copa, sería una dimensión completamente distinta”. En este ámbito, el equipo de Medel se encuentra en la posición número 11 de la Serie A, con 22 puntos. Con este panorama, clasificar a una competición internacional está complejo para el cuadro rojiazul, ya que, actualmente, están a 12 unidades de la clasificación a la UEFA Conference League, el tercer torneo de clubes más importante de Europa.

Actualmente, el centrocampista nacional está en recuperación por molestias en el cuádriceps, por lo que no podrá disputar el duelo de su equipo frente al Cremonense. Ante las complicaciones físicas que puede sufrir, Gary expresó que: “Entreno aunque sienta dolor, eso no cambia. Quizás necesite un día más de recuperación, pero me ayuda la tecnología. Tengo una cámara hiperbárica en el departamento de mi suegra y me meto máximo dos horas. No sé qué hace, pero me ayuda. Cuando salgo, me siento mejor”.