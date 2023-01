Ormazábal explica el cambio de Darío Osorio: “Estaba ofuscado y son niños, por más que uno crea que son hombres”

Chile mastica la derrota. La Roja Sub 20 fue ampliamente superada por Uruguay y enfrentará la recta final del Sudamericano cuesta arriba. “Es una derrota dura. El primer gol es un error nuestro, de concepto. Es algo que duele más, porque lo habíamos conversado. Cuando queremos despertar viene el segundo y ahí se hace todo más difícil”, analiza el entrenador, Patricio Ormazábal.

Un tiempo le bastó a la Celeste para pasar por encima de la Rojita, que, como reconoce su técnico, disputó los últimos minutos con la mente en lo que viene. “El 3-0 es un error técnico. En el entretiempo intentamos corregir, pero ya no quedaba nada. Buscamos manejar el partido y creo que se logró. Después ya estábamos pensando en el próximo partido, cuando vimos que no se podía”, sinceraba.

Al respecto de los cambios en relación al debut ante Ecuador, donde el equipo se vio muy bien en el primer tiempo, el estratega sostiene que: “Morales salió acalambrado en el primer partido y sabíamos que sería duro ante Uruguay. El torneo no muere hoy, la clasificación depende de nosotros”.

Darío Osorio fue sustituido en el inicio del complemento. Foto: AP/Fernando Vergara

Una de las grandes incógnitas en el campeonato es porque Lucas Assadi y Darío Osorio no juegan juntos, como si sucede en Universidad de Chile. Ante Uruguay, el oriundo de Hijuelas fue sustituido al entretiempo, según el DT, por estar amonestado. “Osorio estaba con amarilla y reclamándole al árbitro. Los jugadores son niños, por más que uno crea que son hombres, y uno como entrenador debe protegerlos. Las decisiones se fueron tomando así”, es su explicación.

El próximo duelo del seleccionado es ante Bolivia y cierra ante Venezuela. Chile, Ormazábal lo sabe, tiene solo horas para levantar la moral. “La confianza es muy importante y el trabajo del cuerpo técnico será recuperarla. Todos los días conversamos con los jugadores. Ahora debemos olvidar esto. Este torneo no da para celebrar ni lamentarse, porque se juega cada 48 horas”, dice.

“Perdimos feo y duele, no estuvimos a la altura. El martes debemos hacer un partido mucho más competitivo”, agrega.

Para cerrar, el técnico anticipa lo que será la parte final de la primera fase del Sudamericano Sub 20, donde sus dirigidos buscarán la clasificación a la próxima ronda. “Bolivia y Venezuela son los rivales que no enfrentamos en la preparación. Los he visto por encima, pero ya tenemos hecho los informes. Vimos el duelo entre sí, ante Ecuador no lo pude ver, pero perdiendo sobre el final y son un rival muy duro”, declara.