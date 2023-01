La Rojita muestra su peor cara frente a Uruguay y se complica en el Sudamericano

La Roja Sub 20 muestra su peor versión. Luego del empate ante Ecuador, en el debut, las sensaciones eran divididas. El segundo tiempo dejó varias dudas. Sin embargo, la superioridad expuesta por Chile en el primer tiempo daba a entender que se trataba de una generación capaz de competir a nivel sudamericano. Ante Uruguay, en cambio, el panorama fue cuesta arriba desde el comienzo.

A los 4′ del primer tiempo, Mateo Ponte ejecutó un saque lateral en ataque, en favor de la Celeste. Álvaro Rodríguez, jugador que milita en el Real Madrid Castilla, ganó en el área y la segunda pelota le cayó al capitán Fabricio Díaz, quien sacó un latigazo desde el semicírculo para batir a Vicente Reyes. El golero nacional alcanzó a tocarla, pero su manotazo no evitó que el balón entrase. Era el primer balde de agua fría. El segundo llegaría de inmediato.

Los dirigidos por Patricio Ormázabal intentaban salir desde el fondo y se equivocaban. Algo que, quedó claro durante la noche del domingo, se paga caro. Gabriel Norambuena la perdía ante la presión de Ponte, este se conectaba con Luciano Rodríguez, que dio dos pasos y desenfundó un disparo colocado, que significaba el 2-0. El cronómetro recién marcaba siete minutos y la escuadra nacional ya remaba contra la corriente.

De nada servían los intentos de Darío Osorio, que buscaba encarar y generaba las únicas aproximaciones de la Roja. No estaba en la cancha, al igual que ante Ecuador y para sorpresa de muchos, Lucas Assadi. Los socios en Universidad de Chile no han podido conectarse en este Sudamericano Sub 20. En el debut alcanzaron a compartir cancha, pero con el oriundo de Hijuelas más agotado. Ante Uruguay, el puentealtino reemplazó a su compañero azul tras el entretiempo. Fueron los intentos de Ormazábal tras el fatídico primer tiempo.

Chile no pudo frente a Uruguay en el Sudamericano Sub 20. Foto: Nelson Ríos/Comunicaciones FFCH

Seis minutos antes de llegar al descanso, la Celeste dio el golpe definitivo. Otra pérdida de Chile significó un tanto celeste. Esta vez, Cristóbal Castillo no pudo controlar la pelota luego de un pase, Luciano Rodríguez apareció y avanzó con balón dominado hasta la entrada del área, donde prefirió tocársela a Damián García, pivote que acompañó la jugada y la definió con un tiro cruzado. La esférica, literalmente, rompió la red.

El equipo de Marcelo Broli dominaba y jugaba el partido al ritmo que más le acomodaba. Chile, desconcertado, se movía en el campo casi por la inercia de la acción. Esta desazón se reflejaba, por ejemplo, en las dudas que tenía el golero en acciones que, a priori, no se percibían complejas.

El complemento fue otra historia, pero con un final que no varió. El técnico nacional realizó tres cambios al iniciar la fracción final, y si bien esta vez no recibió golpes de entrada, pese a las entradas de Joan Cruz, Lucas Assadi y Paolo Guajardo, fue incapaz de hacer pasar zozobras al equipo que, a esa altura, sabía que tenía el resultado en el bolsillo. Más adelante entró Diego Ossa por Vicente Conelli.

El marcador no se movió más. Chile no llegó al descuento, y jamás estuvo cerca. Uruguay, por su parte, sacó el pie del acelerador y se conformó con el 3-0. Un resultado que, debido al resto de los partidos, los deja como líderes del grupo B. De momento, todos los encuentros se habían definido por una diferencia de un gol. Lo que, dicho sea de paso, complica a la Roja en sus aspiraciones.

Chile ahora, con mucho por corregir, deberá pensar en su duelo ante Bolivia, que se juega el martes, en solo 48 horas. Luego descansa y cierra ante Venezuela el sábado 28 de enero. De momento, la Roja Sub 20 se encuentra en la cuarta posición de la zona, fuera de la zona de clasificación a la ronda final. Tiene un punto de seis posibles y una diferencia de gol de -3. Su próximo rival viene de vencer por la mínima a Venezuela y caer por el mismo marcador ante Ecuador, precisamente en la jornada dominical.