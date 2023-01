Xavi aclara sus dichos por el caso de Dani Alves: “Pido disculpas a la víctima, no estuve afortunado”

En Barcelona festejaron en el campo de juego. El equipo culé se impuso por la cuenta mínima al Getafe, con una anotación de Pedri, a los 35′, y sigue a la caza del Real Madrid, equipo que está a cuatro unidades, con la misma cantidad de partidos jugados.

Una vez finalizado el duelo, sin embargo, el técnico Xavi pidió aclarar sus dichos respecto a Dani Alves. El brasileño, quien fuese su compañero en el cuadro culé, está detenido en España luego de ser acusado por agresión sexual.

El exvolante partió la conferencia ofreciendo disculpas. Aseguró estar arrepentido por haber “obviado el tema de la victima” y defendió que se debe “condenar estos actos lo haya hecho Dani o cualquier otra persona”.

“Se malinterpretó lo que quería decir de Alves, creo que no estuve suficientemente contundente con mis palabras y tengo que explicarme. Es un tema escabroso y muy importante”, empezó diciendo el exvolante.

“He obviado el tema de la victima, hay que condenar estos actos lo haya hecho Dani o cualquier otra persona y pido disculpas porque no estuve afortunado, pido disculpas a la víctima y a las víctimas de violencia de genero y violación. Me sabe mal que Dani haya hecho esto, me sorprende, pero todo mi apoyo a la víctima. No estuve afortunado ayer y ha habido mucha crítica, lo entiendo y pido disculpas”, complementó. “Espero que la gente lo entienda. Sé que mi voz es muy importante, formo parte del mejor club de la historia y me sabe mal porque no he sido suficientemente contundente con mis palabras. Lo siento de verdad”, concluyó.

Cabe recordar, que este sábado, al ser consultado por la situación, Xavi evitó condenar a su excompañero. Solo se limitó a hablar de cómo se estaría sintiendo Alves, en una situación que fue duramente criticada en España. “Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado. En estado de shock. La justicia dictará lo que sea, no podemos entrar. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido”, dijo de manera escueta.

Las cámaras de seguridad contradicen a Alves

Durante las últimas horas, sin embargo, se han ido sumando más antecedentes que complican aún más su situación. Según publicó el medio español El Periódico, que tuvo acceso a los informes de las cámaras de seguridad de la discoteca, que están siendo analizadas en la investigación de los Mossos d’Esquadra, el jugador estuvo cerca de 15 minutos con la denunciante encerrado en el baño. La filmación desmonta las teorías del jugador, quien ya ha dado tres versiones diferentes durante los interrogativos a los que ha sido sometido.

El jugador reconoció, según TV3 de España, que estuvo en esa fiesta, pero afirmó que solo por un corto espacio de tiempo y niega la agresión sexual que le atribuye la víctima. Luego, en su defensa, primero dijo que no conocía a la chica a la que presuntamente agredió sexualmente, luego comentó que sí que la había visto pero que no hubo ningún tipo de vinculación y, por último, afirmó que fue ella la que se lo acosó.