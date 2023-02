En Italia aseguran que Inter de Milán extraña a Alexis: “Un Sánchez así hubiera servido; pensar que su rescisión costó US$10 millones”

Alexis Sánchez da que hablar en Europa. La temporada del Niño Maravilla no solo hace ruido en Francia, sino que en Italia también resuena. Así lo hizo ver La Gazzetta dello Sport, con elogios para el chileno y asegurando que en la Serie A hace falta su figura. “Inter, un Sánchez así hubiera servido. En Marsella, vuelve súper. Un jugador de sus cualidades y características sería tremendamente útil”, escriben.

El tocopillano realiza su mejor temporada en el último lustro y en la escuadra nerazzurri, al parecer, lo extrañan. “El chileno ya suma 13 goles en la temporada más uno con la selección, mientras que Inzaghi busca ahora un delantero alternativo a Lautaro Martínez. Y pensar que su rescisión de contrato, una jugada obligada para abaratar costes, costó US$10 millones”, agregan en el medio.

En el texto aprovechan de repasar a Joaquín Correa, quien no ha cumplido con las expectativas que habían en su figura. “Ha decepcionado durante meses y ahora esta fuera por una lesión, Inter necesitaría un jugador capaz de saltar al hombre, crear superioridad numérica y marcar como lo está haciendo Niño Maravilla esta temporada en el Marsella”, analizan en La Gazzetta.

Alexis Sánchez celebra el primero de sus dos goles ante Clermont Foot. Foto: @Ligue1UberEats/Twitter

Ídolo en Francia

El formado en Cobreloa no deja indiferente a nadie. Cuando muchos pensaban que sus mejores días en el fútbol europeo eran cosa del pasado, se ha transformado en la figura del Olympique de Marsella, que amenaza al PSG en al Ligue 1. De hecho, en la escuadra Phocéens ya estudian como extender su vínculo con el chileno, que finaliza contrato en junio.

Las loas llegan desde todos, lados, sin ir más lejos, en dialogo con El Deportivo, Delio Onnis, el goleador histórico de la Primera División de Francia, sostuvo que: “Ha sido el jugador más determinante en la temporada para Marsella. Sobre todo, por los números que ha logrado. Incluso se ha perfilado como una de las grandes figuras del torneo. Está jugando bien, está haciendo muchos goles, con un fútbol a alto nivel. No hay nada malo que decir sobre el chileno”.

Incluso, el argentino se atrevió a asegurar que: “La temporada de Sánchez en Francia ha sido mejor que la de Messi. Por ahora el chileno lo supera, de eso no hay dudas”, algo que puede sorprender a más de un transandino.

Alexis Sánchez y Titi Henry.

Uno que se ha sorprendido con el renacer futbolístico del goleador histórico de la Roja es Thierry Henry. El francés, campeón del mundo en 1998, conoce bien a Sánchez. Ambos tuvieron años destacados en Inglaterra y han compartido en más de una ocasión. “En Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es de calidad, pero en el Inter me dije a mí mismo: ‘Ha empezado a declinar’. Pero honestamente, ahora en Marsella...”, comentó en Amazon.

“Fui a verlo el día después de un partido. El hombre estaba en una cinta de correr para hacer sprints. Es un modelo a seguir, también en el campo y fuera de él. Cuando ves a un jugador así, que lo ha ganado todo, se comporta así, te sientes obligado a seguir su ejemplo”, agregaba el exatacante.