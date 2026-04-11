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    EN VIVO

    En vivo: Nicolás Jarry afronta las semifinales del Challenger de Madrid

    El chileno busca conseguir su cuarta victoria consecutiva para meterse en la definición del certamen. Se enfrenta ante el austriaco Jurij Rodionov.

    Foto: @atpchallenger

    Minuto a minuto

    Set 1Set 2Set 3
    Nicolás Jarry2--
    Jurij Rodionov2--

    Actualiza el relato

    Jarry recupera el quiebre

    El chileno reaccionó rápidamente e igualó el encuentro, dejando en cero a Rodionov en su servicio.

    Quiebra Rodionov

    En un apretado game, el austriaco logró un importante break ante el chileno. Se pone en ventaja.

    Rodionov iguala el encuentro

    Game para el austriaco.

    Jarry se queda con el primer set

    El chileno gana con comodidad su servicio.

    Inicia el partido

    Nicolás Jarry ya se mide ante Jurij Rodionov en busca del paso a la final del Challenger de Madrid.

    Saltan a la cancha

    Jarry y Rodionov alistan los últimos detalles. El partido está próximo a empezar.

    Cómo llegan

    Jarry venció al bosnio Nerman Fatic, por parciales de 6-1 y 6-4, y alcanzó su primera semifinal en dos años. No llegaba a esta instancia desde el Masters 1000 de Roma 2024.

    En tanto, Rodionov superó al español Nikolas Sánchez Izquierdo, por 6-3 y 6-4.

    Gran momento de Jarry

    El tenista nacional busca su cuarta victoria consecutiva luego de estar nueve meses sin conocer de alegrías.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Nicolás Jarry y el austriaco Jurij Rodionov.

    El chileno busca meterse en las semifinales del Challenger de Madrid.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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