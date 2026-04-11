En vivo: Nicolás Jarry afronta las semifinales del Challenger de Madrid
El chileno busca conseguir su cuarta victoria consecutiva para meterse en la definición del certamen. Se enfrenta ante el austriaco Jurij Rodionov.
Minuto a minuto
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|Set 2
|Set 3
|Nicolás Jarry
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|Jurij Rodionov
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Jarry recupera el quiebre
El chileno reaccionó rápidamente e igualó el encuentro, dejando en cero a Rodionov en su servicio.
Quiebra Rodionov
En un apretado game, el austriaco logró un importante break ante el chileno. Se pone en ventaja.
Rodionov iguala el encuentro
Game para el austriaco.
Jarry se queda con el primer set
El chileno gana con comodidad su servicio.
Inicia el partido
Nicolás Jarry ya se mide ante Jurij Rodionov en busca del paso a la final del Challenger de Madrid.
Saltan a la cancha
Jarry y Rodionov alistan los últimos detalles. El partido está próximo a empezar.
Cómo llegan
Jarry venció al bosnio Nerman Fatic, por parciales de 6-1 y 6-4, y alcanzó su primera semifinal en dos años. No llegaba a esta instancia desde el Masters 1000 de Roma 2024.
En tanto, Rodionov superó al español Nikolas Sánchez Izquierdo, por 6-3 y 6-4.
Gran momento de Jarry
El tenista nacional busca su cuarta victoria consecutiva luego de estar nueve meses sin conocer de alegrías.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Nicolás Jarry y el austriaco Jurij Rodionov.
El chileno busca meterse en las semifinales del Challenger de Madrid.
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