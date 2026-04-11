En vivo: Nicolás Jarry afronta las semifinales del Challenger de Madrid

Cómo llegan

Jarry venció al bosnio Nerman Fatic, por parciales de 6-1 y 6-4, y alcanzó su primera semifinal en dos años. No llegaba a esta instancia desde el Masters 1000 de Roma 2024.

En tanto, Rodionov superó al español Nikolas Sánchez Izquierdo, por 6-3 y 6-4.