Fabián Castillo habla de su mayor dificultad en Colo Colo: “A nosotros acá se nos obliga a presionar todo el partido y eso es algo nuevo para mí”

Fabián Castillo es una de las tantas caras nuevas de la versión 2023 de Colo Colo. El extremo colombiano ha sumado minutos e incluso un gol en estas primeras semanas en el Cacique, aunque no ha estado exento de dificultades, como relató durante la rueda de prensa de hoy.

“Me he sentido muy bien en estos últimos 25 días en que estoy con el grupo. Me han hecho sentir bien, muy cómodo, me he agarrado muchísima confianza con algunos compañeros y eso para mí es importante”, partió señalando. Y agregó: “Con respecto a la adaptación que quiere el profe, he venido trabajando bien, acatando cada orden que me ha dado. Es un juego nuevo para mí, porque estaba acostumbrado a otro tipo de juego. Me toca adaptarme rápidamente. El partido pasado me fue bueno para mí dentro de lo que el profe me pidió”.

Más tarde profundizó en esas complicaciones y explicó qué ha sido lo que más le ha costado. “A nosotros acá se nos obliga a presionar todo el partido y eso es algo nuevo para mí, pero me he adaptado bien. En el partido pasado, cada pelota perdida iba y presionaba, siempre estuve ahí físicamente iba a la par de mis compañeros. Es nada más adaptarse al ritmo, acá se juega a un ritmo intenso y tengo que acostumbrarme”, describió.

También se mostró agradecido del capitán Esteban Pavez, quien ha sido clave en su proceso en Chile. “Con Esteban tenemos una muy buena amistad desde Tijuana, estoy feliz de estar aquí con él, me ha ayudado muchísimo en lo que es la adaptación, me habla muchísimo. Aún falta adaptarse al equipo, a entenderse con algunos compañeros. No es fácil, habemos muchos jugadores nuevos y no es tan fácil, pero hemos tenido un avance importante”, destacó.

Luego, insistió en este punto. “Aún siguen faltando cositas, es un grupo relativamente nuevo, está una base del equipo del año pasado, pero habemos casi ocho o nueve jugadores nuevos. La adaptación es tan fácil. En la semana trabajamos mucho la parte de adelante, los movimientos; dar un pase adelante cuando un compañero marca la diagonal... pero va muy bien y nos llevamos muy bien”, complementó.

En cuanto a Everton, el próximo rival, el colombiano manifestó su preocupación por el nivel del elenco viñamarino. “Tuve la oportunidad de ver parte del partido pasado que jugaron ellos. Son un equipo complicado y jodido en la parte de adelante. Nosotros tenemos que ser intensos, estamos de local. Somos el club más grande y en cada partido tenemos que ir adelante, marcar diferencia y someter al rival”, reflexionó.

Matías, el Kiwi y Palacios

El cafetalero también tuvo elogios para Matías Fernández, con quien coincidió hace algunos años en la liga mexicana. “Tuve la posibilidad de enfrentarlo en México, es jugador extraordinario, de mucha calidad. Sé que es un referente, un ídolo de ídolos acá. Desearle lo mejor y muchos éxitos para lo que viene en su vida y que sea un retiro lindo y se le pueda despedir como se merece”, expresó.

Asimismo, alabó el nivel de Marco Rojas y de Carlos Palacios. “El Kiwi es un estupendo jugador, viene poniéndose físicamente al cien, a tope. Es un jugador que le va a aportar muchísimo al plantel, y Carlos es un jugadorazo. Desde que llegué le miré su capacidad; es un jugador que tiene todo para triunfar, depende solo de él”, sentenció.