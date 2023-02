Patricio Ormazábal revela el diálogo con Darío Osorio que marcó su polémica sustitución frente a Uruguay: “Fue un error la palabra niños”

El ex estratega de la Selección de Chile Sub 20, Patricio Ormazábal, conversó con Radio Futuro sobre su deficiente actuación como técnico de La Roja durante el Sudamericano de Colombia 2023. Misma instancia en que, asumió sus malas decisiones tácticas y aseguró que fue un error usar la palabra “niños” para aludir a sus dirigidos en medio del desarrollo del certamen.

“Fue un error la palabra niños, porque a lo que menos fuimos era a tratarlos como tal. A ellos, la exigencia que le metimos desde el compromiso, respeto y entrenamiento, hasta la no titularidad, fue altísimo para conseguir un resultado que no logramos obtener. Es claro, fue un error la palabra”, aseguró Ormazábal.

Respecto a sus jugadores y, en especial, a Darío Osorio, quien fue el protagonista de las palabras que dijo Ormázabal tras el duelo ante Uruguay, el entrenador comentó que “siempre tuvimos un feedback con el jugador. Yo le decía que está ofuscado y él me indicaba ‘sí, es que la tarjeta que me mostró ni siquiera era para amarilla’, porque a veces a los jugadores se les olvida con la velocidad del partido”, recordó el ex DT.

En esa línea, Ormazábal también enfatizó en que conversaba esta clase de jugadas con el delantero. “Recuerdo que le muestro un video (sobre la jugada) y le digo ‘no te muestra la amarilla por la falta, sino que te la saca porque el árbitro te llama y tú le haces el gesto de que no te pesco’. Esta clase de cosas las hablaba con él”, añadió Patricio durante la conversación en la radio.

La situación de la futbolista de la U fue tema a lo largo del torneo. Osorio estaba llamado a ser uno de los jóvenes con mayor proyección, primero, de La Roja y, segundo, del Sudamericano, no obstante, nada de eso aconteció. La joya azul estuvo lejos de mostrar su mejor versión, esa que encantó a los aficionados la temporada pasada. Con Chile, el jugador no brilló, solamente dejó dos asistencias y no batió redes. Los constantes reclamos al árbitro y las frustraciones con sus compañeros, marcaron la actuación de Darío Osorio en Colombia.

Chile contra Uruguay en el Sudamericano de Colombia 2023. Foto: Fernando Vergara.

La ausencia de futbolistas

Otro de los factores que se le recrimina al ex seleccionador nacional, son las ausencias de jugadores que venían participando de los microciclos, pero que no fueron considerados para el Sudamericano de Colombia. Jordhy Thompson, Daniel Gutiérrez y Bastián Rocco son las principales bajas que, por decisión técnica, no aparecieron en la nómina final. “Fueron decisiones que tomé”, dijo Ormazábal.

Frente a la opción, por no recurrir a los canteranos albos, este menciona que “Jhordy estuvo mucho tiempo con el grupo, al igual que Daniel. Nosotros vamos haciendo análisis por microciclos, cuando tenemos giras o partidos vamos evaluando de todo punto de vista: físico, técnico, táctico y compromiso. Desde ahí se toma la decisión”, aseguró el ex DT.

Además, agrega que: “Cuando hacíamos las nuevas nóminas, sentíamos que había gente que nos podía entregar más que Thompson y Gutiérrez, que incluso fue capitán del equipo, pero después fueron apareciendo nuevos jugadores. Esto es muy competitivo, la Selección no es como un equipo, uno tiene que ir evaluando permanentemente y en ese sentido, decidimos que estos dos jugadores no iban a integrar la nómina final”, describió acerca de los Caciques.

Finalmente, también tuvo palabras para Bastián Rocco. “Sentimos que los otros centrales podían ofrecernos más cosas, ya sea jugando por la derecha, por la izquierda e incluso de lateral. En ese análisis tuvimos que tomar decisiones y por eso dejamos al margen a Bastián. Es un tema absolutamente futbolístico”, sentenció Patricio Ormazábal.