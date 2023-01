La estrecha relación entre Assadi y Osorio, los dos socios de la Roja Sub 20 que salvaron a Ormazábal del desastre en Colombia

Si de futuras estrellas se trata, en el fútbol chileno hay dos que sobresalen en esa discusión. Se trata de Darío Osorio y Lucas Assadi, los jugadores de la Universidad de Chile que actualmente tratan de sacar a flote a una Roja Sub 20 muy cuestionada en el Sudamericano. Dos perlas que explotaron el año el pasado y que ahora están acaparando la atención de clubes de todo el mundo. Dos futbolistas a los que además los une una relación muy cercana.

No solo son compañeros de club, son amigos. “Somos los mejores amigos”, se atreve a decir Osorio. Y es que el vínculo entre las perlas azules se remonta a cuando tenían 10 años y empezaron a compartir en las inferiores de la U. Un viaje largo, pero que ahora los tiene como las referencias del equipo laico para la temporada 2023. Y no solo eso, ya que también son los pilares de la Selección Sub 20 que se encuentra jugando el Sudamericano en Colombia.

Eso, pese a que el DT de la Rojita, Patricio Ormazábal, recién utilizó a los dos jugadores desde el arranque en el tercer partido del campeonato. Oportunidad que no desaprovecharon, ya que el tanto de la selección ante Bolivia fue de Assadi con asistencia de Osorio. Una combinación que vienen repitiendo desde sus primeros pasos.

“Me gusta tener un acompañante en el mediocampo, me siento más cómodo teniendo alguien cerca para asociarme con él y con Darío intentamos hacer paredes y hay buen feeling porque nos conocemos desde chicos, siempre hemos jugado juntos y siempre hemos jugado así”, confesaba hace unos meses Assadi a La Magia Azul.

Una entrevista en la que tuvo aún más palabras para Osorio: “Desde pequeños que nos sentimos identificados con el club, los dos llegamos súper chicos y hemos estado juntos desde los 10 años. Es una relación muy linda la que tenemos”, agregó.

Y la relación no puede ser más correspondida, ya que el nuevo número 11 de la U también ha dedicado sentidas palabras para su compañero. Una de las cosas que más le agradece fue que para la pandemia la familia Assadi recibió en su casa al jugador oriundo de Hijuelas.

“Cuando chico me quedaba en su casa, cuando volvimos de la pandemia él me recibió con su familia en su casa y tenemos harta confianza. En el fútbol Lucas es como mi mejor amigo, tenemos una buena amistad, nos conocemos desde los 10 años”, comentó en una oportunidad a Deportes 13.

Fue allí que también confesó la importancia que tiene Assadi en su día a día y cómo se relacionan en este momento tan explosivo de sus vidas: “Somos los mejores amigos, ha sido uno de los mejores amigos que me ha dado el fútbol, pero a pesar de todo que nos está yendo bien, tratamos de no conversarlo mucho, hablamos de otras cosas, salirnos del fútbol cuando no estamos entrenando o en las habitaciones durante las concentraciones”, comentó.

Declaraciones que demuestran la gran relación entre los jugadores que parecen destinados a marcar la siguiente generación del fútbol chileno. Partieron como cadetes cuando eran desconocidos. Siguen juntos ahora que brillan en el plano local y pelean por un cupo al Mundial Sub 20. Quizás en unos años más siguen escribiendo historia en La Roja, pero ya a nivel adulto.