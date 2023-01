El largo historial de reclamos de Gustavo Quinteros hacia el arbitraje del fútbol chileno

El actual director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, en reiteradas ocasiones, ha manifestado públicamente su disconformidad por el actuar de los jueces que imparten justicia en los compromisos de los Albos. Las situaciones desde que llegó a Macul no son pocas. Es por ello, que el presidente de la comisión de árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, presentó un escrito en contra del argentino. Y este miércoles, durante la noche, fue citado al Tribunal de Disciplina.

Los encontrones y polémicas de Quinteros con los árbitros, son pasajes que han marcado su estadía en los pastos de Macul. Las declaraciones hacia José Cabero, Julio Bacuñan, Roberto Tobar, Francisco Gilabert y Fernando Vejar, son las que más enmarcan el historial de reclamos del estratega hacia los réferis chilenos.

El primero de muchos

Colo Colo no vivía días fáciles, el estar en zona de descenso minimizaba la oportunidad de error y Quinteros lo tenía claro. Pese a esto, en el estadio Monumental, se registró un empate 0-0 ante Cobresal y el Cacique seguía presenciando el fantasma del descenso. Aunque, una vez más, la polémica se sembraba en la banca de Macul. Aquello, tras un penal que acusaban los Albos sobre Maximiliano Falcón, situación que hace llamar desde el VAR al juez de turno, Francisco Gilabert, pero este desestima la presunta falta penal. Los descargos no se hicieron esperar.

Sobre la falta contra Falcón en el área, en primera instancia, el DT de Colo Colo reconoció que no tuvo la posibilidad de ver la jugada, pero que “todo el mundo decía que era penal”. Posteriormente, en conferencia de prensa, el estratega agregó: “Las imágenes hablan por sí solas. Fue un error terrible que cometió el árbitro y esperamos que no sucedan más. La vi 15 veces. Es una decisión que nos priva de ganar tres puntos importantes. Ya pasó, el árbitro decidió no cobrar esa jugada y nosotros tenemos que seguir adelante y ganar el domingo”, describe el mandamás tras el empate.

Captura televisiva del penal no sancionado ante Cobresal que reclama Colo Colo.

Tobar y la promoción

Ante la igualdad 1-1 de Colo Colo frente a O’Higgins, que terminó sentenciando a que el elenco de Macul disputará el partido de promoción, el técnico del Cacique, mostró sus primeras dudas sobre el arbitraje en Chile. Específicamente, ante un penal que cobró Roberto Tobar a Maximiliano Falcón y que significó el empate del elenco rancagüino. En relación al cobro, también se le suma una amonestación a César Fuentes, que para gusto del estratega no fue para amarilla. Posteriormente, el tribunal de disciplina le borró la tarjeta al jugador y disputó el partido ante el Campanil.

De acuerdo a la polémica del penal, Quinteros en sus declaraciones post partido, definió el cobro del juez como “dudoso”, siendo una acción que golpeó abruptamente al plantel de aquel año y que, además, tras una decisión arbitral, mandó a Colo Colo a disputar por primera vez en la historia del club, un partido por la permanencia.

En palabras del entrenador Albo, este a apunto a que “hay mucha frustración, porque es una jugada dudosa e interpretativa, un penal que no se sabe bien si está dentro o fuera del área, comparado con el penal en el partido anterior que el árbitro no lo quiso cobrar, entonces esa frustración nos pega duro”, manifestó el DT en el verano de 2021.

O'Higgins empata el marcador frente a Colo Colo, equipo que se va directo al partido por la permanencia frente a Universidad de Concepción. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Una historia de dos capítulos

Tras ganar el partido por la permanencia, el complicado presente de Colo Colo era historia. Un nuevo campeonato ya estaba en juego y los números de Quinteros eran de los mejores. No obstante, uno de los primeros tropiezos en 2021 fue de local ante Palestino. Aquel partido terminó 1-2 a favor de los Árabes y desde la banca del Cacique llegaron los reclamos hacia el juez principal. Particularmente, se dió esta situación, luego de una jugada en que el árbitro decidió no cobrar un penal a Colo Colo pese a ver las imágenes desde el VAR.

El encargado de impartir justicia, en ese entonces, fue Fernando Vejar. Arbitro que recibió duros descargos desde el DT, enfatizando en que existió “injusticia” durante el compromiso ante Palestino. En aquella oportunidad, al argentino se le consultó por el actuar del referí, quien respondió: “tuvimos esas dos situaciones donde fueron claras. Lamentablemente no se cobraron y se equivocaron. En ese momento vuelvo a repetir, fueron errores arbitrales, hay otros partidos también, pero confío en el profesionalismo y la transparencia del fútbol chileno”, indicaba en 2021 el técnico.

En esa línea, también se puso en la posición de sus pupilos tras los airados alegatos en contra del juez, Fernando Vejar, apuntando a que “esto pasa cuando hay una injusticia. Todos vimos una infracción que no fue cobrada, aún revisando el VAR y era penal para Colo Colo, expulsión para el rival… Creo que faltaban 10 ó 15 minutos para el término del partido”, sentenció el mandamás.

Eventualmente la historia entre Quinteros y Vejar tendría un capítulo aparte dos años después. Ocasión en que volvieron a revivir antiguas polémicas, pero esta vez por la Supercopa Easy 2023. Encuentro que concluyó a favor de Deportes Magallanes tras vencer en penales a Colo Colo. Pese a aceptar la derrota y el buen juego de los Albiceleste, el argentino volvió a repasar el deficiente arbitraje y, en especial, el actuar de Vejar.

Maximiliano Falcón le reclama, descontrolado, al juez Fernando Véjar (Foto: Agenciauno)

“Ojalá que el Campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste. Hoy, en el gol de ellos, el delantero se apoya sobre González y no dijeron nada. Una jugada que se va Gil mano a mano, tampoco. Cada vez que nos dirige no ganamos un partido. Conmigo nunca habló ni me lo crucé, pero debe tener algo en contra de Colo Colo”. Fueron las palabras de Quinteros, una vez concluida la final.

Además, el DT del Cacique aprovechó para recordar el actuar de Vejar ante Palesrino en 2021, añadiendo que “después de ese partido lo congelaron y ahora lo ponen en una final. Antes de empezar el partido le dije a los jugadores, que había que ser muy superiores, porque cada vez que nos dirige este árbitro que no sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo”, indicó el estratega.

Conflictos en el clásico

Los problemas arbitrales con Quinteros se han dado en distintos escenarios y, un clásico, no es la excepción. En esta oportunidad el protagonista sería José Cabero, quien le mostró la cartulina roja tras reiterados alegatos y descalificativo que iban directamente hacia su persona.

Corría la fecha 11 del Campeonato Nacional 2022, y era una edición del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, sin embargo, las cámaras se las robaría Gustavo Quinteros, quien salió expulsado y fue lo más llamativo de un deslucido compromiso que finalizó 1-1 en el estadio San Carlos de Apoquindo.

El técnico de los Albos realizó un fuerte reclamo en el que pedía una tarjeta amarilla para Fernando Zampedri por una falta sobre Matías Zaldivia que no fue otorgada por el juez Cabero. Es más, debido a la fuerza de los dichos, terminó mostrándole la tarjeta amarilla al DT en el minuto 71. Pero eso no fue todo, pues instantes posteriores Quinteros continuó con sus dichos y el juez decidió expulsarlo.

Tras evidenciar la roja, llegó la peor faceta y descontrol de Gustavo Quinteros bajo la banca del Cacique, donde salió con todo y trató a Cabero de “cagón”. Ante esto José Pedro Fuenzalida intentó calmar al estratega y lo terminó acompañando hacia la salida hacia los camarines del estadio. Pese a aquello, la polémica seguiría y el entrenador justificaría sus reclamos. De camino al bus, el director técnico expresó palabras para referirse a ese momento. “Fue un reclamo justo, era amarilla para Zampedri y jugábamos 15 o 20 minutos con un jugador más. Era lo justo. Termino, ya está”, expresó el ex seleccionador de Ecuador.

Gustavo Quinteros reclamando a Cabero una falta hacia Zaldivia. Foto: Agencia Uno.

Un nuevo protagonista

En 2022, los problemas siguieron. Colo Colo no pudo bajar la estrella N° 30 en el estadio Monumental, tras empatar 1-1 ante Curicó Unido. Ante la igualdad, nuevamente Quinteros volvió a acudir a los deficientes desempeños del cuerpo arbitral, y, en este caso, fue Julio Bascuñan.

El adiestrador se refirió al controvertido arbitraje del primer juez y señaló que otorgó muy poco tiempo adicional, además de cuestionar la expulsión del goleador Juan Martín Lucero. “El arbitraje me parece que no debe proteger tanto a los equipos que se vienen a defender y debe proteger más a los equipos ofensivos. Cortés estuvo siete minutos en el piso, se hicieron un montón de cambios y, ¿cuánto tiempo dio? Los números no dan”, asegura el entrenador.

Asimismo, agrega que: “El árbitro deja una falta a Cortés que era roja. la primera amarilla amarilla a Lucero no fue falta. No tiene nada que ver el resultado final al arbitraje, pero si juegas cinco o seis minutos más, como se debía, quizás teníamos alguna chance más”, complementó Quinteros.

Finalmente, el director técnico, en ese entonces, aseveró que intentarían apelar a la expulsión del ariete. “Esperemos que el tribunal pueda resolver favorablemente a Colo Colo porque ahí se equivocó el árbitro. Esperemos que sea justo. Vamos a apelar. Fue un error que, a lo mejor, reclamando se puede hacer justicia”, sentenció.

Este jueves 26 de enero, el tribunal de disciplina recibirá la denuncia contra Quinteros. Y, de paso, evaluar los pasos del caso. En primera instancia, se citará al técnico de Colo Colo para escuchar sus descargos, para eventualmente definir si se sanciona al DT.