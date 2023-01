La autocrítica de Patricio Ormazábal tras el fracaso de la Sub 20: “Es un golpe durísimo; estoy decepcionado”

La selección chilena cierra su participación en el Sudamericano Sub 20 con un verdadero fracaso. La Roja tenía la primera opción para clasificar al hexagonal, pero desaprovechó su oportunidad, pues cayó por la cuenta mínima ante Venezuela.

El desempeño del combinado nacional fue pálido, deslucido, por no decir malo. Chile no se pudo sobreponer al descuento de la Vinotinto y los fantasmas del opaco rendimiento de los duelos pasados arribaron al Estadio Pascual Guerrero.

En esa línea, el estratega Patricio Ormazábal se refirió a la derrota y a la eliminación del certamen: “Fue un partido muy parejo, sabíamos que iba a ser así porque son todos rivales muy duros. Tuvimos en este partido la fatalidad del penal y después sabíamos que todo se iba a cerrar, que nos iba a costar jugar ante un buen equipo como lo es Venezuela y lamentablemente dejamos pasar la oportunidad”.

El exfutbolista fue autocrítico y aseguró que aún están digiriendo la derrota como cuerpo técnico: “Estamos organizándonos recién, pero claramente hay autocrítica. Yo soy el entrenador, yo soy el que elijo los jugadores y elegí estos 23, el que planifica los partidos y claramente hay un grado de culpa importante en el cuerpo técnico”.

“Hoy era nuestra final. La enfrentamos de ese modo, a competir. Sabíamos que los espacios los podíamos tener y nos encontramos con esa fatalidad del penal. Fue algo de otro partido. Lamentablemente ocurrió y eso nos tiene muy tristes”, añadió.

Osorio, suplente

El adiestrador fue consultado por la suplencia de Darío Osorio, una de las figuras del equipo, en un duelo tan trascendental: “Todas las decisiones que tomamos, las tomamos por lo que hacen con nosotros, no lo que hacen con sus equipos y no por lo que se especula por si pueden ir a otro equipo. Las decisiones las tomamos viendo según los rendimientos que hacen en nuestros entrenamientos y en nuestras planificaciones. Por eso son las decisiones, no por el ruido externo”.

Darío Osorio y Lucas Assadi en la victoria de Chile contra Bolivia. Foto: Conmebol.

“Era un campeonato muy físico, son muchos partidos seguidos. Y el físico es un factor importante, como el psicológico y como todo. Es un nivel muy alto y hoy no puedo ahondar en eso. Hoy era una final, la jugamos como tal y lamentablemente la perdimos”, aseveró en torno a las críticas por el fondo físico del elenco nacional.

El otrora volante ignoró las preguntas sobre su futuro y la posibilidad de abandonar la selección chilena Sub 20: “Estamos muy dolidos por la derrota. Teníamos la primera opción de clasificar y siempre lo dijimos, nuestro primer objetivo era pasar esta ronda. Si lo hacíamos, sin duda que íbamos por la clasificación al Mundial. Lamentablemente no se dio”.

Finalmente, el Ormazábal comentó que el resultado es un golpe absoluto para su carrera: “Si hay un lugar donde quería estar, era estar disputando esta final. Esto es experiencia, para todos, pero sobre todo como entrenador. Es un golpe durísimo en lo personal y para el cuerpo técnico. Nuestros objetivos eran otros y no lo logramos. Estamos defendiendo a un país, mucha gente detrás, las familias de nosotros y los jugadores. Obviamente que me siento decepcionado de lo que pasó”.