El dardo de la U a la delegación presidencial tras excluir a sus hinchas del duelo ante O’Higgins

Universidad de Chile visitará a O’Higgins el domingo a las 18.00 horas en el Estadio El Teniente. Sin embargo, el compromiso fuera de la cancha se ha estado jugando ya durante buena parte de la semana. Este miércoles, la delegación presidencial retrocedió en su decisión inicial y se cuadró con los celestes para que los hinchas azules no puedan asistir al compromiso. La determinación causó molesta en el CDA.

Desde el club estudiantil emitieron un duro comunicado en el que lamentan la medida tomada por la autoridad y acusan de discriminación: “A nuestros hinchas: se nos informó que el partido entre O’Higgins y Universidad de Chile finalmente se disputará sin público visitante. Pese a las declaraciones públicas de la autoridad y la postura de la ANFP, primó la intención de la dirigencia local. Rechazamos tajantemente esta decisión y lamentamos que el fútbol chileno sea escenario de una discriminación que no le hace bien al país”, comenzaron diciendo a través de sus redes sociales.

Además, desde la U consideran que hay falta de equidad deportiva al tomar esta determinación para este compromiso válido por la quinta fecha del torneo: “La equidad deportiva deber ser un valor irrenunciable en nuestro Campeonato. Creemos que hoy esto no se cumple”.

Aceptarán la medida

A pesar del malestar y de no compartir la medida, en los azules aseguran que acatarán y llaman a sus fanáticos a no asistir el domingo a El Teniente de Rancagua: “Pese a esta determinación que atenta contra el Club y sus hinchas, nosotros seguiremos respetando las bases del presente torneo y no presentaremos a la autoridad una propuesta de partido sin público visitante. Como Club, respetamos las decisiones oficiales y, por lo mismo, llamamos a nuestros hinchas a actuar de la misma forma y no intentar asistir al estadio El Teniente. Nuestros jugadores saben muy bien que nunca serán solo 11 en la cancha”.