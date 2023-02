Delegación presidencial retrocede y se cuadra con O’Higgins para no recibir a los hinchas de la U

La delegación presidencial de la Región de O’Higgins sorprendió a todos. En menos de 24 horas cambió drásticamente su postura. Este miércoles, en sus redes sociales, invitaba a O’Higgins a recibir a los hinchas de la U. Lo acusó directamente de ser el responsable de excluir a los fanáticos del cuadro capitalino.

“Hoy, a seis días de la fecha establecida por calendario, el club O’Higgins planteó a esta Delegación Presidencial Regional, la exclusión de venta para público del club visitante, en su propuesta definitiva”, se leía en el comunicado del organismo. Incluso, la delegación presidencial insiste que “esta autoridad regional manifestó, nuevamente, su disponibilidad para respetar el aforo mínimo señalado por las bases del Campeonato de Primera División”.

Hoy, sin embargo, su postura sufre un cambio radical. Ya no quieren a fanáticos estudiantiles en El Teniente. Según pudo averiguar El Deportivo, acusaron “razones administrativas”.

Lo cierto es que en la reunión en la que estuvieron presentes la ANFP y Estadio Seguro terminó por liquidar la intención de Universidad de Chile de contar con hinchas visitantes. En la cita, la autoridad regional basó su decisión en informes técnicos de carabineros en relación a partidos de la temporada 2021. Se justificó en el clima revuelto y la presión de los hinchas durante las últimas horas, que no olvidan los daños que realizó la parcialidad estudiantil al memorial de los hinchas de la escuadra celeste.

Desde Carabineros, por su parte, reiteraron que estaban dispuesto a ofrecer contingente desde Santiago proyectando la presencia de 500 hinchas visitantes. Estadio Seguro y la ANFP dejaron en el acta la constancia de que no estaban de acuerdo con la decisión.

En la U, una vez conocida la resolución, dejaron en claro su molestia. “Se nos informó que el partido entre O’Higgins y Universidad de Chile finalmente se disputará sin público visitante. Pese a las declaraciones públicas de la autoridad y la postura de la ANFP, primó la intención de la dirigencia local. Rechazamos tajantemente esta decisión y lamentamos que el fútbol chileno sea escenario de una discriminación que no le hace bien al país. La equidad deportiva deber ser un valor irrenunciable en nuestro Campeonato. Creemos que hoy esto no se cumple. Pese a esta determinación que atenta contra el Club y sus hinchas, nosotros seguiremos respetando las bases del presente torneo y no presentaremos a la autoridad una propuesta de partido sin público visitante”, señalaron a través de sus redes sociales.

Durante la jornada de este miércoles, el técnico de O’Higgins, Pablo De Muner, intentó explicar la determinación del club. “Es un tema relacionado con la vida, por lo que hicieron en el monumento un par de años atrás. Siempre estaré de este lado, no por estar ahora en O’Higgins, eso lo tengo claro. En este caso es importante respetar al resto, al rival, es un tema sensible”, expresó el DT. “Yo sé lo que sucedió en el pasado y la gente de Rancagua tiene más razón que nunca. Hay valores humanos, pareciera que en el fútbol está todo permitido, y hay cuestiones que se han roto con la gente de la U”, comentó en conferencia de prensa.

Ayer, durante la jornada, la ANFP se pronunció tras la intención de O’Higgins de que la casa del fútbol fuese la que borrara a los hinchas de la U en Rancagua. “Luego de analizada la situación, la normativa que regula a la Asociación y otros antecedentes tenido a la vista tales como el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo; el directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión”, avisaron desde Quilín, en una carta enviada a Pablo Hoffmann, el presidente celeste.

Sin embargo, la orden de la ANFP queda en el aire frente a la decisión de la delegación presidencial de O’Higgins. El duelo, que se jugará el próximo domingo a las 18 horas, ya no contará con hinchas de Universidad de Chile.