Holan apunta al arbitraje: “Si en la reiteración de faltas no hay una pena, y el castigo es el alargue de tiempo, vamos a jugar dos días”

Ariel Holan está disconforme. El técnico de Universidad Católica se descargó en contra de los arbitrajes en los encuentros de su equipo. El estratega asegura estar a favor de que se le dé continuidad al juego, pero sostiene que se castiga a propuestas como la suya. “Exceptuando en el último partido, a nosotros nos cometen el doble de las que cometemos. Y muchas de las que no nos cobran, no están contabilizadas en las estadísticas, si fuera así, el número sería dramático”, dice.

“Cuando un entrenador juega contra la Católica busca cortar el juego. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que la pelota viva dure la mayor cantidad de minutos, pero si esta es la realidad, vamos a tener que jugar 120 minutos, porque si en la reiteración de faltas no hay una pena, y el castigo es el alargue de tiempo, vamos a jugar dos días”, agrega.

El estratega abre el debate. Afirma que está a favor de las medidas impulsadas por Roberto Tobar, pero apunta que no se puede “premiar” a los elencos que utilizan la infracción como recurso. “¿Queremos agilizar el juego? Yo también lo deseo así, pero ayer veía el fútbol de primer nivel, Arsenal contra el City, que fue un partido con más faltas de las normales, pero con punición a la primera. No sé donde está escrito en el reglamento que si en el primer minuto un jugador le pega un codazo al nuestro, no se pone amarilla”, expresa.

Ariel Holan imparte instrucciones. Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

El famoso “siga-siga”, tiene molesto al argentino. Según sus declaraciones, afecta a clubes que buscan ser protagonistas. “Contra nuestro equipo, el piso son 20 faltas, ha llegado a un peak de 25 y una parte baja de 14. Eso en cuatro partidos. Nosotros, en cambio, no pasamos los 14 como máximo”.

Pese a sus críticas, el ex Independiente de Avellaneda le da la derecha a los jueces en un elemento: “En Europa los futbolistas no simulan, en Sudamérica somos los reyes de la simulación. Hay que encontrar en el equilibrio, como en el uso del VAR. Es muy difícil dirigir aquí, por nuestra idiosincrasia”.

En ese contexto, Holan espera que la evolución del arbitraje sea como la del uso del VAR, que, según lo que da a entender, hoy es el correcto. “Trece minutos se demoraban en tomar una decisión, eso ya no pasa. Como yo digo que mi equipo necesita rodaje para la eficacia, en el arbitraje pasa eso. Tampoco hay que irse al extremo (...) Acá hay un ajuste de concepto, allí se irán todos acomodando”, puntualiza.

De todas formas, hace hincapié en que se le debe poner atención a que jugadas se penalizan y cuales no. “Si tienes un promedio de faltas mayor a veinte, hay que poner atención. La famosa falta táctica, debe tener una penalización. No puede ser gratis pegar”, insiste.

“Yo soy optimista en que llegaremos al equilibrio, uno quiere que haya más minutos de pelota viva, pero si no le doy la punición a quien utiliza la falta como recurso, no está bien. Es una mal precedente”, enfatiza.

Para finalizar, el técnico vuelve a mencionar que el tiempo adicional no puede ser la manera de castigar. “Es bárbaro que se quiera tener la pelota más tiempo en juego, pero no se puede ser permisivos y completar con agregado eterno al cierre, estamos jugando partidos de cien minutos a alta intensidad”.