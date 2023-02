Universidad Católica es líder sacando brillo a su contundencia

Universidad Católica se sube al primer lugar de la tabla del Campeonato Nacional sacando brillo a su contundencia. Superó por 5-2 a Palestino y duerme en la cima de la clasificación con 13 puntos.

Sin Ariel Holan, suspendido, y con bajas de peso (Saavedra y Parot), los franjeados recibieron a los árabes, un rival que se convirtió en un escollo duro en las presentaciones anteriores. De hecho, los baisanos aspiraban a su cuarta victoria seguida ante la UC. A diferencia de lo planteado en La Florida, los cruzados volvieron al dibujo con el que empezaron la temporada (con línea de cuatro).

Los primeros 40 minutos de juego evidenciaron una eficacia total para Católica, porque logró sacar una ventaja de 3-0 ante un rival que llegó invicto al partido. Palestino se agrupaba en su terreno y cedía el balón. Vitamina Sánchez no acertó con la línea de tres (Farías de líbero) y el local atacó con mucha profundidad, sobre todo por la franja derecha.

En los 18′, Alexander Aravena abre la cuenta con una volea, empalmando un centro de Isla. El trabajo del Huaso y de Pinares le brindaban un ataque prolijo a la UC. El 2-0 llegó gracias a la pelota detenida. En los 23′, Gary Kagelmacher, uno de los más destacados del equipo en el inicio de año, aprovecha un pivoteo de Ampuero (tras córner de Pinares) para estirar la ventaja.

Palestino, con sus herramientas y sin mucha elaboración, se las ingenió para acercarse a la portería de Dituro. Sin embargo, no tenían el poder de fuego de la Católica. Ante cada aproximación u oportunidad, no le dejó pasar. Así fue en los 36′, con el 3-0 de Fernando Zampedri, agradeciendo una falla defensiva grosera de los árabes. Para darle más sazón al devenir del encuentro, descontó Cristián Suárez antes del descanso.

El elenco de colonia salió con una disposición distinta para el segundo lapso, quitándole la pelota a Católica, tanto así que encontró otro gol. Esta vez fue de Bryan Carrasco. El partido pasó de una victoria relativamente cómoda de los estudiantiles a una incertidumbre evidente en un partido entretenido.

No obstante, la UC volvió a tener holgura gracias a otra falla en la retaguardia palestinista. En los 57′, una pésima salida de Rigamonti es aprovechada por Zampedri, quien le gana la posición y remata. El balón da en un poste y el Banana Suárez termina haciendo un autogol torpe.

Una Católica con contrastes es la que se encarama a la cima de la tabla de posiciones. Por un lado, es un elenco goleador, efectivo en el arco rival, con muchas variantes en esa faceta. Pero, por el otro, aún muestra ciertos ripios en la defensa, lo que hace que le cueste mantener su valla en cero.

Ficha del partido

U. Católica 5: M. Dituro; M. Isla, G. Kagelmacher, B. Ampuero, E. Mena; D. González (89′, G. Burdisso), B. Rovira; C. Pinares (89′, B. Nieto), A. Aravena (70′, C. Cuevas); F. Zampedri y F. Di Santo (81′, G. Tapia). DT: C. Ferlauto.

Palestino 2: C. Rigamonti; J. Bizama, A. Farías (90′+3′, F. Chamorro), C. Suárez; B. Véjar (46′, M. León), F. Cornejo, N. Meza (46′, B. Carrasco), A. Martínez (82′, M. Araya), D. Zúñiga; M. Dávila y M. Salas. DT: P. Sánchez.

Goles: 1-0, 19′, Aravena, de volea tras centro de Isla; 2-0, 23′, Kagelmacher, aprovecha pivoteo de Ampuero tras córner; 3-0, 36′, Zampedri, se saca a Rigamonti tras falla defensiva rival; 3-1, 45′+3′, Suárez, cabezazo tras un tiro de esquina; 3-2, 51′, Carrasco, define de frente al arco; 4-2, 57′, Autogol de Suárez, le rebota el balón tras dar en el poste; 5-2, 90′+6′, Kagelmacher, cierra un contraataque.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Kagelmacher (UC); Bizama, Salas y el DT Sánchez (P).

Estadio El Teniente. Asistieron 5.144 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.