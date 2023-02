Christiane Endler quiere ser The Best por segunda vez consecutiva

De Nueva Zelanda a Francia, directo a la cancha. Luego de la derrota de la selección chilena femenina en el repechaje para el Mundial, ante Haití, Christiane Endler retornó al régimen del Olympique de Lyon y de inmediato tuvo actividad. Este domingo, la portera fue titular en la victoria de su escuadra por 3-0 sobre el Bordeaux, por la fecha 15 de la liga francesa. El OL lidera la competencia con 40 puntos, uno más que el Paris Saint-Germain.

Este lunes, la mejor futbolista chilena de todos los tiempos puede acrecentar el gran palmarés personal que ha forjado. En la Salle Pleyel de París, una sala de conciertos sinfónicos ubicada en la Ciudad Luz, se realiza la ceremonia de los premios The Best de la FIFA (17.00 horas de Chile) y Endler es una de las finalistas en el trío de aspirantes a ser la Mejor Arquera de la temporada 2022. La capitana de la Roja puede retener el cetro que ya ganó el año pasado.

Los logros de la mundialista nacional en la última campaña le dan peso a su postulación. Fue campeona de la liga francesa y de la Supercopa de Francia 2021-2022 con el Lyon. Sin embargo, el gran título fue la obtención de la Champions League femenina, consagrándose como la primera futbolista de Chile en conseguir la Liga de Campeones de la UEFA. De hecho, fue la primera no brasileña en ganar la Champions y la Copa Libertadores de América. Esto es en materia colectiva, porque individualmente fue condecorada como la mejor portera de la última Liga de Campeones y también como la mejor del mundo en su puesto, en 2022, según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS).

Endler salió segunda en la premiación de 2019 y 2020, hasta que en la siguiente se quedó con el premio. Ahora, podría ser la primera guardameta en ganar esta categoría por dos años consecutivos. Tiene un par de competidoras fuertes. Una es la alemana Ann-Katrin Berger, que juega en el Chelsea, superada por la chilena en la votación anterior. Fue subcampeona de la última Eurocopa femenina con el seleccionado germano. La otra competencia es la inglesa Mary Earps, del Manchester United, la meta titular de la selección de su país y campeona de la Euro.

En una entrevista con el medio británico The Guardian, uno de los más reputados de Inglaterra, la arquera nacional manifestó su deseo de volver a quedarse con el The Best: “Espero volver a ganarlo y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Significa que estamos en un buen nivel”. “(Sus rivales) han tenido muy buenas temporadas en general. Creo que son competidoras muy dignas y es una elección difícil. Pero para mí estar allí y representar a las mujeres latinoamericanas es lo más importante”, añadió.

Sobre la realidad del fútbol femenino, dijo: “Las niñas deben tener el mismo entrenamiento que los niños desde el principio para que el juego femenino se vuelva más atractivo para las marcas y genere más ingresos”.

Messi, el gran favorito

Será una jornada de diversas premiaciones. La más esperada es la correspondiente al Mejor Jugador, en la cual Lionel Messi corre con ventaja. Según la FIFA, esta categoría reconoce a los futbolistas más destacados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022, teniendo al Mundial de Qatar como una referencia obligada a la hora de inclinarse por uno u otro.

El título de Argentina y la participación estelar de Messi en Medio Oriente erige a la Pulga como el principal aspirante a recibir el trofeo. El rosarino solo ha ganado una vez este premio, que es relativamente nuevo. Fue en 2019, superando en la votación a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo. Además del rosarino, los otros candidatos son los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Argentina tiene a varios candidatos en otras categorías. Para el Mejor Entrenador, el seleccionador Lionel Scaloni compite con Pep Guardiola (Manchester City) y Carlo Ancelotti (Real Madrid). Mientras tanto, Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) aspira a ganar como el Mejor Arquero, teniendo como rivales al belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y al marroquí Yassine Bounou (Sevilla).