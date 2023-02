Quiénes son los rostros del recambio en la Roja femenina

La noche del martes, en Auckland, la selección chilena femenina fue inundada por una profunda decepción. Tenía en sus manos la posibilidad histórica de acceder por segunda vez consecutiva a un Mundial adulto, y así estirar el historial de hitos que esta generación supo alcanzar: desde el subcampeonato en la Copa América de Chile 2018, hasta la participación en la Copa del Mundo de Francia 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, la derrota con las caribeñas significó un punto de quiebre, un fin de ciclo para la era que encabezó José Letelier. Este viernes, la Federación oficializó la desvinculación del DT.

“Hicimos lo que pudimos, lo que se nos pidió, con los recursos que tuvimos preparamos este partido. Para muchas era casi la última vez que podían estar en un Mundial”, declaró Christiane Endler después de la caída en el repechaje. “Hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil”, añadió la portera del Olympique de Lyon. En efecto, la no consecución del principal objetivo para la Selección abre la ventana para un concepto tan repetido como inquietante en los combinados nacionales adultos, en damas y en varones: el recambio.

Con la etapa de Letelier finalizada, el desafío de cara al futuro no es solo encontrar a un reemplazante idóneo, sino que también contar con las variantes suficientes para brindarle alternativas a Las Rojas. En efecto, el último seleccionador contó para la repesca con futbolistas jóvenes en el plantel, amalgamándose con varias del once ideal histórico (Endler, Guerrero, Sáez, Araya y Zamora, por ejemplo). Seis de las 23 no superaban los 20 años e incluso consideró a Ámbar Figueroa, de 15 años, mundialista Sub 17. Por proyección, ¿quiénes son las jugadoras que están llamadas a tomar el testimonio de la generación dorada del fútbol femenino nacional?

Antonia Canales, una de las arqueras de la selección nacional.

La laureada Tiane Endler es la futbolista chilena más importante de todos los tiempos. Sus logros individuales y colectivos avalan su estatus. Ante la ausencia de Natalia Campos en el equipo, la arquera número dos es Antonia Canales (20), quien de a poco se gana un espacio. Ex Universidad Católica y Colo Colo, dio el salto hacia el Real Oviedo de la segunda división española, sitio en el cual es titular. Por sus características, está llamada a heredar un puesto en el que Chile no pasa zozobras.

Catalina Figueroa fue la capitana de la Sub 17 en el Mundial. Foto: Twitter @LaRoja.

En la zaga, Catalina Figueroa (18), categoría 2005, debutó en la Roja absoluta en el reciente amistoso ante Argentina, previo al duelo contra Haití. “Estar con jugadoras muy profesionales y de gran calidad me ha servido para seguir creciendo. Siempre tratan de aconsejarme que disfrute el momento, porque estar aquí es algo único y trato siempre de seguir sus consejos”, dijo tras su estreno por el elenco A. Defensa de la UC, una de las primeras jugadoras en firmar un contrato profesional con la institución, fue la capitana de la Sub 17 que disputó el Mundial de India 2022. También pasó por la Sub 20.

Sonya Keefe durante un amistoso ante Filipinas. FOTO: Carlos Parra/Comunicaciones FFCH

Una de las principales falencias de la Selección dice relación con la ofensiva. Dotar de gol al equipo. En esa dirección, un par de jóvenes asoman como opciones. Sonya Keefe (19) fue bautizada como la ‘Bombardera Azul’, producto de su buen rendimiento en Universidad de Chile. Sus números avalan el apodo. Fue la goleadora del Campeonato Nacional en 2022, con 26 tantos. Este año también partió a España, tal como Antonia Canales. Fichó en el Cacereño, de la segunda categoría hispana.

Mary Valencia conduciendo el balón. Foto: Comunicaciones ANFP

Quien se quedó afuera de la disputa del repechaje fue Mary Valencia (20), a raíz de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Delantera colombiana nacionalizada chilena, estuvo en Wanderers antes de llegar a Santiago Morning (una de las potencias del fútbol femenino en el país) y participó del Sudamericano Sub 20 del año pasado.

De todas formas, antes de rearmar el equipo y retomar el camino de los éxitos, la tarea inicial es encontrar el reemplazante de José Letelier.