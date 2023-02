Se acabó la era Letelier: ANFP desvincula al técnico de las Rojas tras fracasar en el repechaje frente a Haití

Se acabó el ciclo de José Letelier en la ANFP. Durante esta mañana, en las oficinas de Quilín, quien fuese el técnico de la Selección Femenina durante los últimos años, fue notificado de su despido. La caída frente a Haití, en el repechaje de cara al Mundial 2020, terminó por lapidar cualquier posibilidad de seguir en la cabeza del Equipo de Todos.

A primera hora, Letelier se reunió con Rodrigo Robles, el gerente de selecciones. En la cita, el DT expuso el plan de trabajo que realizaron de cara al repechaje al Mundial. Cabe recordar, que el estratega ya estaba cuestionado por las anteriores presentaciones de la Roja. Venía de una pésima campaña en los Juegos Olímpicos que se disputaron en Tolio (cayó en sus tres presentaciones) y su discretísima participación en la Copa América (terminó quinta, con goleada incluida frente a Colombia).

En la previa a la reunión, Letelier avisaba que su futuro en las rojas estaba en duda. “Lógicamente los resultados son los que mandan, el directorio de la ANFP tomará las decisiones, tengo claro el tiempo que tengo acá y lo que se ha hecho estos años”, señaló el técnico.

A los malos resulados, el DT sumaba la mala relación que mantenía con la capitana del equipo, Tiane Endler. La portera llegó a criticarlo públicamente tras la caída frente a Haití. “Lamentablemente no lo logramos, creo que lo dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití, tuvo una oportunidad y la hizo, y al final estábamos todas arriba”, señaló la arquera del Olympique de Lyon.

Ha sido complicado, hemos luchado en contra de muchos factores que han afectado a la selección y cuando tú haces una y otra vez lo mismo y no tienes resultados quiere decir que hay algo mal y que algo hay que cambiar (...) Cuando uno dice la verdad hacen mierda (sic) al que dice la verdad y no al responsable”, agregó la guardameta.

Letelier puso fin a su ciclo en la Roja. Llegó en el 2015 al mando de la Sub 20. Sus buenos resultados le hicieron tomar la Selección Chilena absoluta, en la que cosechó el subcampeonato en la Copa América 2018, que se organizó en Chile. Este último logro le permitió a las Rojas disputar por primera vez un Mundial, en Francia. En el máximo certamen del fútbol, el equipo consiguió su primera y única victoria frente a Tailiandia. En 2021, en tanto, logró vencer a Camerún en el repechaje para meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio.