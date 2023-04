Chile nacionaliza figuras con miras a Santiago 2023

“En la universidad elegí un intercambio, porque quería conocer Latinoamérica y aprender mejor español. Por alguna razón, elegí Chile. Me vine por seis meses y me enamoré del país. Volví a terminar mis estudios de negocios internacionales, porque me quedaban otros seis meses, y después me vine de vuelta. Me quedé y ya llevo nueve años”. De este modo, la alemana Svenja Grimm (33 años) detalla su llegada hace nueve años.

Hace pocos días, la deportista ecuestre recibió una gran noticia: ya es chilena. “Empecé en 2019, tuve que hacer un trámite en Alemania para que me permitieran la doble nacionalidad, ya que solo se permite una y quería tener la chilena sin perder la alemana. Tuve que hacer el trámite con abogados allá, lo que se demoró tres años, y ahora estuvimos casi un año intentando sacar la chilena, pero tuve bastante ayuda. Justo la semana pasada finalmente salió”, revela.

Precisamente, esa ayuda a la que hace referencia la especialista proviene del Comité Olímpico de Chile, que en los últimos años ha trabajado intensamente en facilitar el visado de deportistas y entrenadores extranjeros, además de gestionar con las autoridades las solicitudes de tramitación de nacionalidad. Todo esto a través de la labor del periodista Fabián Corbalán.

“El mundo del deporte está inserto en la realidad de nuestro país y cómo se configura actualmente nuestra sociedad. Por lo mismo, son muchas las disciplinas donde hay jóvenes migrantes participando en las distintas competencias nacionales. Cada vez que una federación detecta que hay alguien que vive hace tiempo en Chile, y que puede ser un aporte para nuestro país en términos competitivos, se acerca al COCh y nosotros los ayudamos para que sepan cuáles son los distintos caminos a seguir”, afirma la entidad que rige al deporte federado nacional, y que ya tuvo buenas experiencias con los cubanos Arley Méndez y Yasmani Acosta. A ellos se sumó el golfista español Juan Mélida, nacionalizado a fines de 2022.

En el caso de Grimm, su carrera tiene importantes hitos, donde resaltan varios títulos a nivel europeo y también destacados resultados en la escena mundial. Sin ir más lejos, el año pasado fue segunda en el Campeonato Mundial de caballos jóvenes, en Países Bajos. “Competí en un caballo de cuatro años y gané la primera prueba y en la final fui segunda y gané la medalla de plata”, recuerda.

Este antecedente y su extensa preparación la ponen como una opción clara de medalla en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: “Todavía quedan varios meses, pero tengo altas expectativas en mí misma. Es un sueño estar en los Panamericanos y he trabajado harto para eso. En los últimos dos años me preparé mucho y no competí por Alemania. Igualmente, fui a Europa a competir con los mejores, pude ganar muchas pruebas y me fue bien. Por lo mismo, todos dicen que soy una carta importante, porque ya mostré buenos resultados”.

Su confianza está en que montará un ejemplar que ha desarrollado largamente. “Todos los caballos que estoy montando los compramos de bebé. En los Panamericanos pienso competir con el primer caballo que he hecho desde bebé hasta el nivel más alto”, explica la deportista que en 2019 decidió dedicarse de lleno a la disciplina. “En el inicio, trabajé en lo que estudié, pero después volví a los caballos. Decidí hacerlo ciento por ciento, porque uno va pensando en metas y objetivos. Mis metas eran los Panamericanos y los Juegos Olímpicos, entonces necesitaba dejar mi trabajo. Era mi sueño y lo iba a perseguir”, confiesa.

El sueño de Anastasiia

Con 27 años, la karateca ucraniana Anastasiia Miastkovska, esposa de su colega chileno Camilo Velozo, de quien adoptó su apellido. La deportista está muy cerca de obtener la nacionalidad y sumarse como otra carta fuerte de medalla en Santiago.

“Estoy muy emocionada y agradecida por el apoyo que he recibido del Comité Olímpico, porque tengo un sueño y me están apoyando con todo para cumplirlo”, parte señalando.

Luego, cuenta los pasos de su proceso: “Primero, vimos por gracia, pero después descubrimos que existe una ley que dice que una persona que está casada con un chileno o chilena, con más de dos años viviendo en Chile y una visa vigente, tiene derecho a pedir la nacionalidad. Llevo cuatro años casada con Camilo, hace tres vivo acá. Lo único que me faltaba era mi visa que estaba en trámite para que fuese definitiva, pero lo logramos”.

Solo es cosa de días para que reciba la ansiada carta y así poder competir oficialmente por el país. “Incluso, estamos esperando que pueda representar a Chile en el campeonato panamericano específico, a fines de mayo en Costa Rica, y el objetivo es estar en Santiago 2023″, destaca.

De hecho, sus resultados la acompañan ampliamente y espera no defraudar. “Me metí con todo. Para mí tiene algo nuevo, con cierto grado de presión de competir en otro país. Logré ganar el campeonato regional y también tenemos un sistema de topes internos. Ahí gané en mi categoría y quedé segunda en la clasificación de todas las deportistas”, afirma.

“Esto me motiva mucho más para seguir adelante. Además, hay una responsabilidad que la entiendo y tengo que saber manejarla, pero al final esto es lo que quiero”, agrega.

Y, en esa lucha, espera cumplir su gran anhelo en los Juegos Panamericanos: “Yo confío en mí en un ciento por ciento. Creo que los puedo ganar. Es parte de un sueño: quiero ser campeona de dos continentes, ya que fui campeona europea adulta por equipos y Sub 21, a nivel individual. También he tenido todo el apoyo del entrenador de la Selección, que cree que puedo, porque ya he estado en este nivel”.

El reconocimiento a Cachito

Sergio “Cachito” Vigil es una de las figuras más importantes que ha llegado al deporte chileno en los últimos años. Fruto de su trabajo, las Diablas clasificaron a su primer Mundial. Es por esto que

surgió una idea impulsada desde el Comité Olímpico que apunta a gestionar la nacionalidad por gracia del head coach.

“El aporte de Sergio al hockey césped chileno ha sido muy importante, y él mismo nos ha comentado que sería un orgullo para él tener nuestra nacionalidad. A pesar de que lleva más de cinco años en Chile, lamentablemente no ha podido optar a la residencia definitiva debido a estar entrando y saliendo permanentemente del territorio nacional. Es una idea que está en su fase exploratoria”, reconoce el COCh al ser consultado por La Tercera.

El destacado entrenador no oculta su emoción ante esta iniciativa. “Me siento honrado de que el Comité Olímpico, las autoridades y la comunidad de Chile hayan pensado en la posibilidad de darme la nacionalidad por gracia. Esto lo siento como un hermoso reconocimiento, lo valoro muchísimo y de alguna manera reconfirma todo el afecto y el cariño que he recibido desde el primer día que estoy en Chile. También siento que hemos generado un vínculo de reciprocidad humana y profesional. Lo que tengo es un sentimiento de gratitud”, expresa.

Asimismo, su agradecimiento también lo extiende a su círculo: “Sin duda que esto no hubiera sido posible si yo no fuera parte de una comunidad y familia como la del hockey, porque creo que el trabajo que he realizado con las Diablas, el cuerpo técnico y la Federación, sin duda me abrió las puertas para esta muy linda noticia”.

Chile se nutre con nuevos deportistas y técnicos que se enamoraron del país y aspiran a contribuir desde sus respectivas áreas, sobre todo, de cara a los Panamericanos Santiago 2023.