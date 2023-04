Lleva dos días con molestias: Arturo Vidal es internado en Brasil por una infección

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Arturo Vidal fue internado en un hospital de Río de Janeiro durante la madrugada de este sábado.

El volante está recibiendo un tratamiento intravenoso con antibióticos para curar un problema que aqueja su codo izquierdo. No obstante, según reportan medios brasileños, este no surtió efecto y tuvo un empeoramiento progresivo incluso después de usarlo". En esa línea, el chileno no podrá afrontar el crucial duelo ante Fluminense, por la final del estadual carioca.