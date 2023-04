De Chimbarongo a Santiago City: los clubes desconocidos que le dan color a la Copa Chile

Chimbarongo tiene, aproximadamente, 35 mil habitantes. Es una comuna de la provincia de Colchagua (en la Región de O’Higgins), está a 150 kilómetros de Santiago y es conocida por la elaboración de artesanía en mimbre. El humilde elenco homónimo, que recién tiene nueve años de vida, se convirtió en una de las sensaciones del sorteo de la Copa Chile, ya que será rival de la U. El duelo abre la fase regional de la Zona Centro Sur, que compone la división geográfica que trae como novedad el certamen que adorna el fin de semana santo en el país.

“Ha sido una revolución, te saca un poco de la rutina diaria de lo que significa una comuna como Chimbarongo, que está arraigada en el campo, la artesanía y algunos quehaceres industriales”, dijo Héctor Bozán, presidente del club, a radio Bío-Bío. Por cierto, el duelo ante los azules significa un hito para un cuadro que milita en la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol nacional. El punto es que chocar con un equipo grande implica ceder la localía e, incluso, salir de su región, porque el partido será en Valparaíso.

El Chimbarongo FC es uno de los múltiples ejemplos de equipos que transitan el intrincado universo del amateurismo, donde se cruza la ilusión de crecer con la dificultad de la rutina. La importante presencia de clubes ANFA en esta Copa Chile ha permitido que elencos de Primera tengan que enfrentar a equipos menores, muchos de ellos desconocidos hasta para el más futbolero. Lo que tienen en común es que todos poseen una historia para contar.

Santiago City, que evoca a la malograda teleserie de Megavisión en 1997 (que duró 15 capítulos por baja audiencia), lleva dos años de existencia y ya subió una categoría: desde la Tercera B a la Tercera A. Club afincado en Las Condes, su propietario y presidente es Jorge Sotomayor, agente de jugadores, quien recurrió a personas con experiencia en la actividad para empezar el proyecto. Fue el caso del fallecido Marco Cornez, como preparador de arqueros. El actual DT es Jorge “Kike” Acuña, quien asumió como cabeza técnica tras un breve paso por Unión San Felipe.

Santiago City

El Sancity, que tiene la no despreciable cifra de 46 mil seguidores en Instagram, tendrá un desafío estelar al enfrentar este domingo, como “local”, a Colo Colo en el estadio Monumental. En otras palabras, el Cacique será visita en su propio reducto.

Al sur del mundo

Este viernes fue un día histórico para el Club Deportivo Bories. El elenco de Puerto Natales vivió una jornada de revuelo ante la oportunidad de participar en esta competencia, que se ganó en la cancha al ser campeón regional, y protagonizar el partido más austral del mundo entre un cuadro amateur y otro profesional, como Deportes Puerto Montt. Todo un hito para los Tirapiedras, como se les conoce. Las mil entradas disponibles para el juego contra los Delfines se agotaron en minutos.

Bories no tiene futbolistas profesionales. La plantilla está integrada por jugadores que se dedican a otras labores para tener su sustento. Hay desde profesores de educación física, hasta panaderos y funcionarios bancarios. El entrenador, Gonzalo Soto, traslada personal médico como conductor del hospital. “Estamos todos en nuestros trabajos y en la tarde dejamos una hora o una hora y media para entrenar”, afirmó el DT antes del encuentro. Mientras que el capitán Eduardo Serón es estafeta administrativo del Hospital de Puerto Natales. Pese a la eliminación (cayeron 0-3), la jornada fue inolvidable, entre la lluvia y el viento.

En Puerto Natales, Club Deportivo Bories enfrentó a Puerto Montt. FOTO: Campeonatochileno.cl

Otro elenco ad portas de su primer duelo profesional será Gol y Gol de Vivanco, ganador del Campeonato Interregional de Fútbol Zona Sur de ANFA. Se trata de un club de Río Bueno (comuna de la provincia del Ranco, en la Región de Los Ríos), que enfrentará a Deportes Temuco.

El plus que da la Copa Chile es abrirle la puerta a un número importante de clubes que no están acostumbrados a un nivel mayor de exposición. Lo de Chimbarongo, Santiago City y Bories no son los únicos ejemplos. El Club Deportivo Población Los Nogales, de Estación Central, institución con 74 años de historia, tenía su estreno en las grandes ligas anoche, ante Everton, en La Florida. También está Ferroviario Comercial de Las Cabras, que enfrentará al campeón vigente, Magallanes.

En el norte, este torneo es una gran opción para elencos como Eléctricos Refinería de Calama, que participa en representación del fútbol amateur de la Región de Antofagasta. Hay de todo en la Copa Chile 2023, con fútbol, literalmente, de punta a punta. Desde Arica hasta Natales.