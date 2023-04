Jorge Kike Acuña, técnico de Santiago City: “Queremos dar el gran golpe, ganar a Colo Colo tiene un sabor especial”

El caprichoso sorteo de la Copa Chile emparejó a Santiago City, equipo de la cuarta categoría, con el poderoso Colo Colo. Un partido con motivaciones diferentes para una y otra escuadra, donde el joven técnico Jorge “Kike” Acuña tendrá el desafío más importante después de solo dos meses en el cuadro de la Tercera A y un interinato en Unión San Felipe. El exvolante cruzado analiza el partido que en principio se jugará el 7 de abril y confía en que su equipo “puede dar el gran golpe”.

¿Cómo toma este objetivo para Santiago City?

Este es un lindo desafío. Llevamos dos meses trabajando, donde ya iniciamos la participación en la Copa Chile con triunfos de 9-1 y 2-1 ante Araguá. Ahora nos encontramos con la tremenda sorpresa de que en la siguiente fase nos enfrentaremos al campeón del campeonato nacional.

Imagino que sus jugadores están ansiosos…

Es algo maravilloso, sobre todo por el esfuerzo del plantel. Es un premio, por la manera como se han entrenado, con muy buena disciplina. Vamos a enfrentar el partido pensando en que se puede lograr, podemos dar el gran golpe. Siempre hay sorpresas en la Copa Chile y por qué en esta edición lo puede hacer Santiago City.

¿Un partido importante en su corta carrera como DT?

Claramente es el desafío más grande en mi carrera como entrenador. Enfrentar a Colo Colo en la Copa Chile es algo increíble. E insisto, podemos dar la sorpresa con la calidad de jugadores que tenemos.

¿Cómo definiría a este Santiago City, campeón de la Tercera B y ahora en la cuarta categoría?

Tenemos un equipo que juega bien, que tiene mucha hambre. Hay muchos jugadores que pasaron por Colo Colo, por la U, por la Católica y la Universidad de Concepción.

Jugadores de equipos importantes…

En el plantel, hay algunos futbolistas desechados de grandes equipos, quienes también buscan una revancha. Es un equipo bien formado, que saben llevar de buena forma lo que ensayamos al campo de juego. Siempre le digo a mis dirigidos el mismo lema: ‘No se puede vencer a quien nunca se rinde’… Una consigna que traté de poner en práctica durante toda mi carrera. Trataremos de salir adelante, no nos rendiremos.

¿Dónde recibirán a los albos?

Supuestamente, el partido se jugará en el estadio Monumental y eso lo hace aún más interesante. Queremos dar el gran golpe, ganar a Colo Colo tiene un sabor especial. Dejar en el camino a Colo Colo, en su casa, significaría mucho para nosotros. A nuestro cuerpo técnico y a los jugadores nos mirarían de manera distinta.

¿Cómo afronta esta nueva etapa después de los problemas que tuvo en el final de su carrera como jugador?

Ni siquiera me acuerdo de los problemas que tuve anteriormente. Para mí, eso quedó en el pasado. Ahora estoy felizmente casado. Mis únicos intereses están en el fútbol y mi familia.

¿Y cuáles son ahora sus límites?

Me gustaría poder superar lo que hice como futbolista, ahora como técnico. Eso requiere de mucho esfuerzo trabajo y paciencia. Tengo que dar la vuelta larga. Sin embargo, quiero dejar a Santiago City en el fútbol profesional y llegar lo más alto posible.

En 2003, cuando usted ingresó a la cancha del Monumental de Argentina por las eliminatorias, la Roja logró empatar una desventaja de 2-0 y Carlos Bilardo lo eligió como el mejor de la cancha ¿Lo recuerda?

El fútbol es de momentos. Tuve varios pasajes buenos. Tal vez en la retina de la gente queda ese partido contra Argentina en Buenos Aires, cuando empatamos 2-2. Pude dar el pase para el gol del Milo (Milovan Morisevic), hice expulsar a Walter Samuel y saqué a Pablo Aimar del encuentro. Pero también tuve otros momentos buenos, muchos años sobresalientes en la Católica también.

¿No cree que si no fuera por sus problemas fuera de la cancha podrían haber llegado más lejos como jugador?

Ni siquiera pienso en lo que pudo haber sido. Si me quedo en el pasado no puedo avanzar. En lo deportivo también hago lo mismo, ahora tengo la posibilidad que muchos no tuvieron en hartos años de carrera: enfrentar a Colo Colo e intentar eliminarlo en un torneo oficial.

Y ahora tiene una especie de revancha para consolidar su carrera como técnico ¿Lo toma de esa manera?

Es lindo ganar a Colo Colo. Como te dije, tiene un sabor especial. No es algo imposible y nosotros como Santiago City trataremos de demostrarlo. Tenemos que ver las debilidades y fortalezas del rival, encontrar por donde podemos hacerles daño y también analizar cuáles pueden dañarnos ellos.

El equipo de Gustavo Quinteros no pasa por un buen momento…

Es cierto que tampoco pasan por un buen momento, pero es un rival importante. El fútbol tiene rachas, buenas y malas. Quizás esto sea solo pasajero para ellos.