Daniel Morón reconoce que el caso de violencia de género de Jordhy Thompson afectó a Colo Colo en la cancha: “Nos hace daño”

Colo Colo vivió una de sus semanas más negras. Los ecos del Superclásico aún no se apagaban, cuando uno de sus jugadores apareció involucrado en un caso de violencia de género. Más encima, las aguas no están calmas entre el plantel y el técnico Gustavo Quinteros por la exclusión de Maximiliano Falcón de la oncena titular, por lo que derrota ante Cobresal les dolió más todavía.

“Preocupa no ganar y encima no ganar bien, pero tenemos la esperanza de que este equipo vuelva a tener la jerarquía que debe tener un equipo como Colo Colo”, aseguró su gerente técnico: Daniel Morón.

Y la incertidumbre se eleva aún más, cuando la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y el foco está en aquietar el vestuario. “Siempre cuando pasan cosas con jugadores, siempre hace daño. Así como lo que pasó el domingo en el Superclásico. Lo de Jordhy Thompson nos hace daño, así como las peleas internas también”, reconoció el ejecutivo albo.

Luego agregó: “Es muy lamentable lo que sucedió, nos duele mucho a todos. Estamos totalmente en contra de lo que fue. Por lo mismo, estamos dándole el apoyo psicológico y Jordhy entró en terapia con profesionales, y esperamos que lo puedan ayudar a corregir su conducta”.

Donde no quiso ahondar es en el futuro que le espera al joven jugador del Cacique. “Estaremos atentos a todo lo que venga, a lo que nos digan los profesionales para hacer, por el bien el jugador, para que corrija su conducta...”, expresó Morón.

Y no será lo único que deberá corregir, ya que la pausa que tendrá el torneo por la fecha FIFA deberá servirle al actual campeón del fútbol chileno para limar asperezas. No en vano, Quinteros se molestó cuando le preguntaron por el Peluca y su respuesta fue tajante: “En el inicio de temporada Falcón también jugó. Aquí no hay un solo jugador que nos pueda salvar o mejorar todo el equipo”.

“Hay que tratar de todos buscar un camino en común”, soltó el campeón de la Libertadores en 1991, pero sabe que no será fácil. Menos, si el equipo no se conecta en la cancha y sigue cometiendo “errores tontos”, como el DT calificó, para dejar escapar los tres puntos.