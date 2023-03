Ex pareja de Jordhy Thompson rompe el silencio tras la agresión sufrida en una discoteca

Jordhy Thompson no lo pasa bien en Colo Colo. En una grabación difundida durante las últimas horas, la joven promesa del Cacique aparece agrediendo a su ex pareja en una discoteca. La situación obligó al equipo que entrena en el Monumental a marginar al delantero quien, de inmediato, fue sometido a un tratamiento sicológico.

Durante las últimas horas, Camila Sepúlveda, la mujer agredida por Thompson, rompió el silencio. En una grabación de Instagram, de manera breve, se refirió a los episodios. “Bueno voy a hablar súper rápido del tema que está en redes sociales, netamente porque se están haciendo especulaciones sobre mi, y no es justo”, comenzó diciendo.

“Primero quiero aclarar que yo nunca publiqué los videos, yo no sabía que terceras personas lo tenían, pensé que solamente los tenía yo. Nunca tuve la intención de mostrarlos, de publicarlos, porque obviamente para mi también es vergonzoso y humillante”, agregó.

Para cerrar, la joven aclaró que ya no estaba en una relación con el futbolista. Y, de paso, pidió que la dejaran en paz. ”Pero eso, decir que con Jordhy ya no estamos juntos, terminamos hoy. Él va a estar en tratamiento psicológico, yo también, eso, no tengo nada más que decir respecto al tema”, explicó. “Porfa paren su hate porque a mi me afecta mucho. Le están hablando a mi mamá, están llamando a mis abuelos, así que creo que no es justo para mi. Lo único que pido es más empatía”.

Cabe recordar que Colo Colo anunció medidas concretas contra el futbolista. “Colo Colo lamenta y condena los hechos de violencia protagonizados por nuestro jugador Jordhy Thompson. El jugador, que actualmente reside en la Casa Alba, se encuentra con una asesoría especial y frente a los graves hechos se ha determinado una intervención de profesionales especializados para que este tipo de situaciones no se repitan, que lo mantendrá alejado de las actividades del primer equipo por el tiempo que los especialistas determinen adecuado”, dice un escrito emanado desde Macul.

“Nuestra institución tiene un compromiso con la formación integral de nuestros jugadores, por medio de un apoyo permanente durante sus carreras. Con la intención de mejorar los procesos internos, a comienzos de 2023 se definió implementar una política de salud mental para los jugadores del fútbol masculino, fútbol femenino y series mejores, por lo cual estamos en la etapa de selección de un psicólogo deportivo jefe que será el responsable de diseñar y ejecutar esta iniciativa”, cerró.