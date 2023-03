Gianni Infantino es reelegido como presidente de la FIFA hasta 2027

Gianni Infantino fue confirmado este jueves para seguir al mando de la FIFA después de las elecciones para definir el cargo por los próximos cuatro años que se llevó a cabo en Kigail, capital de Ruanda.

El nacido en Suiza no tenía contrincantes por la candidatura, por lo que consiguió su primera reelección en el cargo desde 2019.

Tras conocerse los resultados, Infantino concedió un discurso en el que repasó todos los logros alanzados por la FIFA bajo su mandato y las proyecciones que tiene para este nuevo periodo.

“Prometí y muy pocos me creyeron en eso de que organizaríamos la mejor Copa Mundial y lo hicimos. Estadios excelentes, infraestructura perfecta, cero incidentes. Fue un torneo muy pacífico. Se dejó un legado muy importante en Qatar, incluido derechos humanos”, arrancó diciendo.

“Lo mismo sucedió con la Copa Mundial femenina de Francia. Hemos prometido que íbamos a hacer más fuerte a la FIFA porque nunca se sabe cuando puede pasar algo y pasó. El mundo se paró por el covid y gracias a la situación sólida de la FIFA se puso en marcha un plan de apoyo de 1.500 millones de dólares y que ha ayudado a sobrevivir el fútbol, no el profesional, el de todos”, continuó.

Luego continuó indicando las promesas cumplidas. “También les prometí que íbamos a recuperar la confianza de los patrocinadores y de las televisiones y lo hicimos con 7.500 millones de dólares en plena pandemia. La FIFA cuenta con la confianza de todos. Las reservas de la FIFA están ahora mismo en 4.000 millones de dólares, que son para el fútbol. Prometí aumentar los programas de desarrollo del fútbol y lo hemos cumplido”.

“Es importante que la gobernanza de la FIFA fuera mucho mejor. Lo prometimos. Cada dólar que se invierte es investigado por un organismo independiente. Estados Unidos nos ha devuelto 200 millones de dólares, robados por los dirigentes corruptos. Los políticos también creen en nosotros. También nos empeñamos en cambiar el sistema de los traspasos”, prosiguió en su extensa presentación.

Además, se dio el tiempo de realizar una evaluación sobre el Videoarbitraje. “Se ha cambiado el calendario internacional de partidos hasta 2030. Se protege la salud de los futbolistas. Ahora hay tiempo para analizar si es el mejor posible. Implantamos el VAR, ahora está apareciendo el VAR light con cuatro cámaras. Estamos probando una nueva norma del fuera de juego para favorecer al delantero. Buscamos que el fútbol sea más atractivo para todos aquellos que lo ven. Al final lo que hemos prometido siempre ha sido el de trabajar con honestidad para proteger a las asociaciones, a los aficionados. Nunca tenemos que olvidarnos que el fútbol es paz, alegría y que une al mundo entero”.

Gianni Infantino seguirá a cargo de la FIFA hasta 2027. Foto: Reuters.

En cuanto a lo que espera conseguir en los próximos cuatro años, manifestó que “vamos a empezar jugando la mejor Copa del Mundo femenina de la historia en 2023. Y también la mejor masculina en 2026 porque se va a pasar de 32 a 48 selecciones, con 104 partidos. Será la más inclusiva de siempre. Se ha creado un Mundial de clubes cada cuatro años a partir de 2025. No se sabe dónde, pero se jugará. Necesitamos crear competiciones para crecer. También habrá un Mundial de clubes femenino. También habrá un pequeño torneo con los campeones de cada Confederación”.

Por último, compartió la idea de potenciar el fútbol formativo a través de las selecciones. “La Copa Mundial Sub 17 se jugará cada año y no cada dos. Tanto en masculino como femenino. No queremos que se pierdan generaciones. Estamos pensando en crear un festival para las Sub 15. También está el plan de talentos de Wenger y por el que puede aparecer un talento en cualquier parte del mundo, como también en los árbitros, el ‘Team One. Se está estudiando poner un límite en traspasos, salarios... puede ser muy importante. Estamos manejando un presupuesto de 11.000 millones de dólares. El fútbol es felicidad y alegría. Recuerden”, cerró Infantino.