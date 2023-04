Las cosas de la Copa Chile: Colo Colo y los otros equipos que jugarán de “visita” en los estadios donde son locales

Este fin de semana largo, por Semana Santa, hay mucho fútbol en las canchas del país. Entre viernes y lunes se disputarán 31 llaves correspondientes a la fase regional de la Copa Chile 2023, certamen que cuenta con un renovado formato, dividiendo a los participantes por zonas geográficas y con una fuerte presente de elencos de la ANFA. Será el último fin de semana sin el Campeonato Nacional de Primera División, que se reanudará el viernes 14, luego del receso que incluyó una fecha FIFA de selecciones.

¿Por qué son 31 los partidos? Porque uno ya se disputó. El sábado pasado se desarrolló la primera eliminatoria a partido único, entre Unión Compañías y Club Deportes La Serena. Ganaron los papayeros por 3-1, avanzando a los cuartos de final de la Zona Norte. La peculiaridad es que el equipo que dirige Juan José Luvera fue visita en el estadio La Portada, donde es local. Puede llegar a ser una rareza, sin embargo en el fútbol chileno es más común de lo que parece. Y sobre todo, en esta instancia de una copa que está empezando.

Los cruces entre equipos de Primera o del Ascenso con otros de categorías inferiores (o amateur) implica, en algunos casos, que los primeros tengan que ser visitantes en los recintos donde son anfitriones, a raíz de la disponibilidad de estadios o que los equipos menores no tengan reductos acondicionados para un juego profesional. Revisando la programación de todos los encuentros, seis equipos serán visita en el sitio donde son locales.

En la Zona Norte, donde ya se dio el caso de Deportes La Serena, hoy se dará algo similar con Deportes Iquique. Los Dragones Celestes serán visitantes en el Tierra de Campeones, para enfrentar al Club Deportivo Unión. Un detalle: este club hizo el proceso de la venta de entradas a través de la ticketera de su rival (cditicket.cl). Por el mismo sector del cuadro está San Marcos de Arica, que será “forastero” en el Estadio Carlos Dittborn ante Trasandino de Socoroma, el sábado a las 18.00 horas.

En la Zona Centro Norte, este viernes por la tarde se jugará la serie entre Real San Joaquín y Santiago Wanderers. El equipo capitalino, que milita en la Segunda División, será local en el Bicentenario Elías Figueroa de Valparaíso, el hábitat de los caturros, que no lo están pasando bien en el torneo de la B. Mientras que en la Zona Centro Sur, General Velásquez recibirá a O’Higgins de Rancagua en El Teniente.

Colo Colo, visita en Macul

El domingo será el turno de Colo Colo, que enfrentará a Santiago City, por la Zona Centro Norte. Aunque suene peculiar, los albos serán visita en el Estadio Monumental. ¿Un club puede jugar como visitante en el reducto de su propiedad?

El Artículo 20° de las Bases de la Copa Chile 2023 se refieren a la “Prohibición de disputar partidos como local en el estadio del rival”. El reglamento indica que “ninguno de los clubes que deba disputar un partido como local en alguno de los estadios que tuviere inscritos, podrá consentir en hacerlo en aquel inscrito como estadio principal por su rival, salvo autorización previa del Directorio. Los clubes ANFA se eximirán de lo señalado en este inciso”. Esta excepción de la norma le permite, por ejemplo, a Santiago City ser local ante Colo Colo en el recinto de los albos. Distinto sería el caso de un club que milite en el profesionalismo.

En Primera División, la situación es distinta, porque no se permite que un equipo sea local en el estadio del rival. Un ejemplo: la U o la UC, que deben arrendan recintos para ejercer la localía ante la no disponibilidad del Nacional y San Carlos, respectivamente, no pueden recibir a Unión Española en Santa Laura, al tratarse del reducto del adversario.

Respecto a Colo Colo, no es la primera vez que el Cacique vaya a ser visitante en el Monumental. Sucedió anteriormente por la Copa Chile, el 13 de julio de 2013, contra Santiago Morning. Ganaron por 2-0, con un doblete de Gonzalo Fierro. Antes, en el Clausura 2009, nuevamente el Chago recibió a los albos en Macul y el equipo que dirigía Juan Antonio Pizzi se impuso al de Hugo Tocalli.