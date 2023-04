David Beckham se refiere a su vida con TOC: “Cuando todos duermen, yo limpio las velas y alineo los interruptores”

David Beckham hace noticia. El exfutbolista habla en Netflix sobre su vida con Trastorno Obsesivo Compulsivo. Hace dos décadas, cuando militaba en el Real Madrid, el inglés se sinceró por primera vez al respecto y reveló que vive con la afección. En aquella ocasión, contó que en su hogar le gustaba tener todo ordenado, en línea recta, con las cosas ordenadas por parejas. También que le gustaba utilizar zapatos nuevos en todos los partidos.

Esta vez profundizó un poco más. En el documental de su vida que se va a estrenar, el exseleccionado británico relata que no es de su agrado estar preocupado constantemente. “Es agotador andar limpiando cada vela. Recorto la cera de la vela, limpio el vidrio, esta es mi manía favorita. Lo sé, es raro (...) Me encantaría librarme, pero no puedo detenerme”, señala.

“Cuando todos están en la cama, yo doy vueltas por la casa, limpio las velas usadas, enciendo los interruptores para que queden correctamente alineados y me aseguro de que todo esté ordenado. Limpio muy bien la cocina, no creo que mi esposa lo aprecie tanto, la verdad”, agrega.

David y Victoria Beckham.

El metraje dedicado a David Beckham aún no está terminado. Todavía no posee título. Está dirigido por Fisher Stevens, ganador del Oscar al mejor largo documental por The Cove. Allí, el otrora Manchester United profundiza sobre su condición. También habla su esposa, Victoria, quien también se refiere al comportamiento de su marido.

“Tiene esa cosa obsesivo-compulsiva donde todo tiene que coincidir. Si abres nuestra nevera, está todo coordinado por ambos lados. Tenemos tres frigoríficos: comida en uno, ensalada en otro y bebidas en el tercero. En el de las bebidas, todo es simétrico. Si hay tres latas, tirará una porque tiene que ser un número par (...) Es tan perfecto”, indica.

Beckham, que se retiró del fútbol en el 2013, en el PSG, actualmente está radicado en Estados Unidos y es dueño del club Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, durante los últimos días estuvo en París y visitó el plantel del último club donde estuvo como jugador. “Mis hijos son más fanáticos de Lionel Messi que míos”, declaró.