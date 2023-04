Lewandowski pide la vuelta del 10 a Barcelona: “Espero jugar con Messi la próxima temporada”

El futuro de Lionel Messi sigue siendo una incógnita. A pocos meses de terminar la temporada y su contrato con el PSG, el argentino se encuentra en un periodo de reflexión en relación a cómo continuar su carrera. Un tercer año con los parisinos no está descartado, pero un posible retorno a Barcelona cada vez toma más fuerza.

Es en esa línea que esta jornada Robert Lewandowski tomó la palabra y pidió el fichaje del campeón del mundo. “Messi forma parte del Barcelona y, si vuelve, no solo sería fantástico para los seguidores sino también para nosotros. Esta es su casa y necesitamos jugadores como Messi. Así que espero jugar con él la próxima temporada”, confesó el polaco en un conservatorio realizado en Cataluña.

Declaraciones que obviamente ilusionan al hincha culé, ya que en el último tiempo la posibilidad de un retorno, tras su choqueante salida, ha ido tomando fuerza. De hecho, en los últimos dos partidos del Barcelona, los fanáticos han coreado el nombre del rosarino en el minuto 10 de juego.

Pero no solo Lewandoski ha manifestado su deseo. En las últimas semanas diferentes personalidades del Barcelona han abordado la situación. Uno de ellos fue Xavi Hernández, entrenador del club y ex compañero de Messi. “Leo genera ilusión. Llevan dos partidos coreando su nombre. Vamos a ver si se da”, comentó en conferencia de prensa.

Eso sí, quien más lejos llegó fue el vicepresidente del Barcelona, Rafa Yuste, quien admitió que la situación no es solo un deseo, sino que una realidad. “Él (Messi) y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masia y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, manifestó.

Messi por su parte mantiene el silencio, aunque en Francia la situación no es la mejor. Con dos eliminaciones dolorosas en Champions y frente a una afición que no lo tiene como intocable, la tensión aumenta en París. En Barcelona sigue siendo leyenda.