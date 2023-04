En Sudamérica y Europa lo buscan: los clubes que quieren a Alexis Sánchez tras su incierta renovación en el Marsella

El buen momento de Alexis Sánchez ha vuelto a despertar el apetito de varios clubes para poder contar con él en las próximas temporadas. El chileno se ha transformado en una de las figuras del Olympique de Marsella y reflejo de aquello es el interés que ha despertado en diversos clubes.

Esta vez la alerta se enciende desde Turquía. Turk Time ha asegurado que el seleccionado nacional decidió no extender su vínculo con los franceses y que es “el número uno en la lista de fichajes del Galatasaray”.

“Se siguen viviendo novedades candentes respecto a Alexis Sánchez, al que el Galatasaray quería a principio de temporada e incluso intervino Arda Turan. Según la noticia de la prensa francesa , el jugador chileno , que llegó a un acuerdo de 1 año con el Marsella , decidió no hacer uso de la opción de ampliar la prórroga bilateral de 1 año”, expone el citado medio.

Claro que el club turco no es el único que sigue los pasos del atacante. Allí también mencionan que está la opción de que vuelva a Sudamérica para unirse al club que abrió su carrera internacional en 2007.

Alexis Sánchez celebra un gol en su paso por River Plate.

“River Plate quiere incluir una estrella de Chile”, exponen, agregando que el cuadro Millonario “intervino por el delantero de 34 años”.

A este interés de Europa y Sudamérica se debe sumar el que hace algunas semanas surgió desde Medio Oriente. Tras la eliminación de la Champions League y la caída en los cuartos de final de la Copa de Francia abrió la puerta de salida.

“Estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vine de vacaciones a Marsella. Ni vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme. No quiero terminar segundo o tercero. Siempre he ganado en mi carrera y quiero seguir haciéndolo aquí”, señaló en su momento.

Y mientras en Francia buscaban opciones para tentarlo para la renovación, el interés por el jugador llegó desde Arabia Saudita. El país más grande del golfo pérsico, tras la llegada de Cristiano Ronaldo, busca figuras que potencien la liga local.

Del mismo modo, en Qatar quieren aprovechar el impulso logrado con la Copa del Mundo de 2022 para impulsar la competencia qatarí.

Por el momento, Alexis Sánchez y el Marsella deberán seguir concentrados en el cierre de la competencia local. El pasado fin de semana perdieron puntos importantes tras igualar sin goles contra el Lorient situación que los hizo caer al tercer puesto de la clasificación, saliendo de la zona que entrega cupos para la próxima edición de la Champions League.

Pese a esto, el atacante recibió buenos comentarios de la prensa. “Mejora en cada pelota trivial que se le presenta, y trató de hacer brillar a sus compañeros, especialmente a Ünder y Clauss. También estuvo un poco nervioso y más modesto en la segunda mitad, y Tudor lo eliminó a favor de Vitinha”, informó La Provence.