“Nuestro pueblo merece respeto”: Chimbarongo explota tras las burlas por la goleada histórica sufrida ante la U

Uno de los duelos mas atractivos por la cantidad de goles que tuvo fue el que enfrentó a Chimbarongo Fútbol Club con Universidad de Chile. En el encuentro, el cuadro universitario dio cuenta de la diferencia de categorías en la que compite cada escuadra y se llevó la llave por un contundente 10-0 que significó la mayor goleada en la historia de los azules.

Si bien en el estadio y en la cancha las muestras de respeto fueron mutuas, el texto del generador de caracteres de Canal 13 con el mensaje “Chimbarongo volvió con un canasto de goles”, molestó a la institución que expresó sus descargos en las redes sociales.

“El mismo canal que ha tapado tanto en la historia de Chile hoy se burla de nosotros”, comenzaron diciendo en la publicación que fue compartida por sus canales oficiales.

“Somos un equipo humilde que se esfuerza por llegar a ser grande. Nuestra gente, nuestra artesanía y nuestro pueblo merecen respeto”, continuaron. “Gracias a todos los demás medios por su buena onda”, cerraron.

Respeto mutuo

Uno de los aspectos que llamaron la atención tras el triunfo de Universidad de Chile fue la reacción de los jugadores laicos de ir a saludar a Tomás López, el portero de Chimbarongo al que le tocó recibir los diez goles y que, sin embargo, se transformo en una de las figuras de su institución al evitar una diferencia mayor con buenas tapadas.

En contacto con El Deportivo, el guardameta se refirió a esta situación. “Es bastante raro que me feliciten. Se acercaron a felicitarme, a darme ánimo, que siga con mi carrera. Me mostraron mucho apoyo. La U fue súper profesional hasta el último minuto. Nunca cancherearon y eso se agradece. No se tiraron atrás para tener la pelota, ni empezaron a hacer lujitos”, reveló.

A su vez, reconoció el trabajo de sus compañeros. “El equipo nunca dejó de correr, en ningún minuto. Nos hacían un gol y nosotros no bajábamos los brazos. No sentía tanta rabia e impotencia, porque en ese momento eran más las ganas de seguir adelante, de sacar el partido adelante. Quería que no me siguieran metiendo goles”.

Por su parte, Mauricio Pellegrino también dio muestras del respeto hacia el rival. En la conferencia de prensa posterior señaló que “encontramos espacios y situaciones de goles porque creo que siempre tuvimos las ganas de jugar mejor que el adversario (...) y obviamente eso se ha notado por momentos. El equipo nunca se relajó y lo hicimos de la mejor manera posible, olvidándonos un poco del resultado, que creo que es anecdótico”.

También resaltó que “lo más importante es la seriedad con la que lo hemos afrontado, siempre yendo por más. Eso es lo que más me ha gustado del partido”.

A su vez, indicó sobre el rival que “hay que felicitar su conducta deportiva. Nunca dieron una patada de más o un golpe de más, porque estos resultados a veces te hacen perder un poco la línea. El rival nos ha respetado hasta el final, como nosotros lo hemos hecho con ellos y con la competición”.