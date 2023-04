Tomás López, el portero de Chimbarongo que sufrió la goleada histórica de la U: “Fue raro que me felicitaran; se agradece que la U no canchereara”

El partido de este domingo entre Chimbarongo y la U por la Copa Chile quedó registrada como la mayor goleada de los azules. El abultado 10-0 que le propinó la escuadra de Mauricio Pellegrino a los de la Provincia de Colchagua superó el 9-1 ante Magallanes, el 9 de septiembre de 1962.

Claro que esta victoria de Universidad de Chile pudo ser más abultada de no ser por la gran actuación en el arco del portero Tomás López. El guardameta terminó siendo protagonista en su escuadra y tras el partido recibió el reconocimiento de sus rivales, entre ellos el de los arqueros Cristóbal Campos y Christopher Toselli.

En contacto con El Deportivo, el guardameta analiza en detalle el encuentro. “El partido fue muy duro, con un rival muy grande. Nosotros trabajamos mucho en la semana pensando en los distintos escenarios que se nos podían presentar”, dice el jugador.

“Es bastante raro que me feliciten. Se acercaron a felicitarme, a darme ánimo, que siga con mi carrera. Me mostraron mucho apoyo. La U fue súper profesional hasta el último minuto. Nunca cancherearon y eso se agradece. No se tiraron atrás para tener la pelota, ni empezaron a hacer lujitos”, revela.

Para cerrar, López destaca la actuación de sus compañeros, pese al resultado. “El equipo nunca dejó de correr, en ningún minuto. Nos hacían un gol y nosotros no bajábamos los brazos. No sentía tanta rabia e impotencia, porque en ese momento eran más las ganas de seguir adelante, de sacar el partido adelante. Quería que no me siguieran metiendo goles”, cierra.

Ayer, en tanto, conversó con el medio oficial de la Copa Chile. “Hicimos lo que pudimos, trabajamos en la semana, pero no se nos dio, hicimos lo que todo equipo quería hacer acá, aguantamos bien, no nos esperábamos 10 goles, pero levantamos cabeza cada vez que nos hicieron un gol. Y eso rescato del partido. (Las felicitaciones de la U) es una inyección anímica a la carrera que quiero hacer”, comentó.

También tuvo palabras para referirse a su carrera. “Estoy luchando por ser futbolista profesional, me tocó dar la vuelta larga y espero salir adelante. Como lo pudo hacer Yonathan (Andía), también lo queremos lograr otros”, añadió.

A su vez, comentó que uno de sus grandes referentes en la posición es un bicampeón de América. “Mi pega es tratar de tapar todo y se me dio. Mi ídolo de toda la vida es Claudio Bravo. Me gusta su juego de pies y todo”.

Pellegrino: “El resultado es anecdótico”

Tras el partido, el técnico de Universidad de Chile Mauricio Pellegrino se refirió a la victoria que les permite avanzar en la Copa. “Lo más importante es que el equipo ha jugado el partido con mucha concentración, respetando al rival y a la competición, haciéndolo de la mejor manera”, destacó el DT.

“Encontramos espacios y situaciones de goles porque creo que siempre tuvimos las ganas de jugar mejor que el adversario (...) y obviamente eso se ha notado por momentos. El equipo nunca se relajó y lo hicimos de la mejor manera posible, olvidándonos un poco del resultado, que creo que es anecdótico”, agregó.

También recalcó que “lo más importante es la seriedad con la que lo hemos afrontado, siempre yendo por más. Eso es lo que más me ha gustado del partido”.

Por último, en cuando a la actitud de Chimbarongo ante la goleada, valoró que “hay que felicitar su conducta deportiva. Nunca dieron una patada de más o un golpe de más, porque estos resultados a veces te hacen perder un poco la línea. El rival nos ha respetado hasta el final, como nosotros lo hemos hecho con ellos y con la competición”, cerró.