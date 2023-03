Con ofertas de Qatar y Arabia Saudita en la mesa: los jeques quieren juntar a Alexis Sánchez con Cristiano Ronaldo en la emergente liga local

Nada está dicho en el futuro de Alexis Sánchez. Mientras el chileno se consagra como el líder y figura de Olympique de Marsella, en su primera temporada, aún no está claro si el tocopillano continuará en el cuadro más popular del fútbol galo y hará uso de la prolongación de su vínculo en una segunda campaña.

Si hasta el propio jugador ha reconocido que su permanencia en el club no es del todo segura. La eliminación de la Champions League, si siquiera poder optar al playoff de la Europa League, fue un golpe duro para la gran estrella del cuadro focense.

Sin embargo, el revés más grande fue la eliminación en los cuartos de final de la Copa de Francia ante el modesto Annecy de la segunda categoría. Lejos todavía del millonario Paris Saint-Germain en la disputa por el título de la Ligue 1, la competencia copera asomaba como uno de los trofeos asequibles para los dirigidos del croata Igor Tudor.

Por eso la caída en los penales fue tan abrupta. Tanto que el propio Niño Maravilla salió a realizar sus descargos a principios de marzo, poco después del fracaso que significó la eliminación ante el modesto elenco de la Ligue 2.

“Estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vine de vacaciones a Marsella. Ni vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme. no quiero terminar segundo o tercero. Siempre he ganado en mi carrera y quiero seguir haciéndolo aquí”, dijo en ese entonces el chileno, con un severo tono.

Una declaración que dejó tarea la presidencia del español Pablo Longoria, siempre pendiente de los requerimientos de su máxima figura.

Así lo hizo en enero pasado. Cuando el tocopillano se quejó de su posición en la cancha como delantero centro, el cuadro portuario se gastó 34 millones de dólares por Vitinha, el prometedor 9 de Sporting Braga de Portugal.

Esa, precisamente, ha sido la política de la dirección deportiva en el Vélodrome. Tanto Longoria como del director Javier Ribalta están atentos a los deseos del jugador formado en Cobreloa, siempre con la intención de consolidar una mejor escuadra alrededor de su máximo goleador, quien.

Sirenas de Medio Oriente

Mientras en Francia buscan fórmulas para asegurar a Sánchez para la temporada 2023-’24, el mercado continúa su curso. Según se enteró El Deportivo, el entorno del delantero ya conoce el sondeo de más de un club en Medio Oriente.

Por un lado está el interés de la emergente liga de Arabia Saudita. El país más grande del golfo Pérsico no cejará en su intento de lograr el concurso de la Copa del Mundo de 2030, a través de aumentar la jerarquía de su competencia local, la que ya intentó convencer a Manuel Pellegrini.

Uno de los fichajes estrella es la llegada de Cristiano Ronaldo a Al Nassr, como el jugador mejor pagado del planeta tras acordar un salario cercano a los 220 millones de dólares anuales.

Sin embargo, es solo el comienzo. La Liga Profesional insistirá en la contratación de figuras de renombre para potenciar la competencia. Así aparece en el horizonte el nombre de Alexis Sánchez, quien podría ganar mucho más dinero del que recibe hoy en Europa.

Así también, la liga qatarí también cuenta con el jugador de 34 años en su lista. Después de la exitosa Copa del Mundo de 2022, las autoridades de ese país pretenden dar un nuevo impulso a su torneo local, situación en la que el arribo del chileno puede ayudar a ese salto de calidad.

Con las intenciones declaradas de parte de los interesados, solo restará saber si el Niño Maravilla priorizará la trascendencia deportiva o se inclinará por los millones del petróleo.