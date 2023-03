Alexis se aburre de las críticas por eliminación del Marsella: “No vengo de vacaciones, no vine a tomar el sol”

Alexis Sánchez fue villano en el Olympique de Marsella. El chileno se perdió un penal en los minutos finales de la caída frente al Annecy de segunda categoría por los cuartos de final de la Copa de Francia, el cual pudo haber sido decisivo para la remontada de su equipo. Tras recibir algunas críticas, el tocopillano se enfrentó a los medios de prensa.

En primera instancia, el Niño Maravilla expresó su sentir. “Estoy más triste que un fan. No se me quitará el domingo, ni en el segundo o tercer partido”.

Pero a continuación no dejó dudas respecto al compromiso que tiene con su club. “Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme”.

Posteriormente, señaló sus ganas de triunfar con el elenco galo. “Me gusta competir, quiero ganar, quiero salir campeón. Pero no depende de un jugador. Dependerá de cómo seguimos, de pelear un título o ir a la Champions”.

Y es que para finalizar, Alexis dejó claro lo que significó la mencionada caída para él. “Es una derrota que duele, la peor de mi carrera. Pedimos disculpas a la afición que siempre es genial. La única forma de levantarme es ganar este fin de semana dando el máximo”.

Cabe recordar que el chileno fue duramente criticado por la prensa francesa tras perder el mencionado penal. 90 min, por ejemplo, señaló. “Sigue luchando tanto por sacar una situación como por dársela a los suyos. El internacional chileno no ha tenido muchas ocasiones claras, pero aun así hace maravillas incluso con las migajas. No obstante, tuvo la oportunidad de igualar para el OM, pero falló su penal. Eso significa mucho”, además, el mencionado medio le entregó una calificación de 2 sobre 10.

Le Phoceen le entregó la misma calificación, criticando principalmente el lanzamiento en sí del nacional. “Falló un penal en el minuto 85, disparándole muy, muy mal”.

Por otra parte, Made in Foot fue más blando con Sánchez y prefirió remarcar la buena reacción del portero que salvó el disparo. “Thomas Callens se destacó con una parada de penal a Alexis Sánchez, en los últimos instantes del partido ¡Esta velada mágica del FC Annecy lo es aún más gracias a su portero!”.

Lo concreto es que, posterior a la pena máxima que falló el formado en Cobreloa, su equipo logró la igualdad en los minutos finales, llevando el partido a la definición por penales, donde Alexis sí pudo convertir, pero no sirvió porque los Focenses fueron eliminados de todas formas.

Para redimir esta actuación, el OM se enfrentará como visitante al Rennes por la Ligue 1 este domingo 5 de marzo a las 16:45. Eso sí, en la liga tampoco tienen muchas chances de lograr algo, pues cayeron 0-3 frente al PSG en la última fecha y están a ocho puntos de distancia, aunque con 13 partidos por jugar.